"Tamo Junto": encontro em clima de folia

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lady Gaga

Um dos eventos mais concorridos do Pré-Carnaval privê em Fortaleza, Bloco Tamo Junto, da Advance Comunicação, reuniu mais uma vez muitos nomes de expressão, beldades, moderninhos & afins para seu esquenta na sede da agência, na Praia de Iracema.

À frente, os sempre queridos Evandro Colares e Eliziane, que recebem com alegria e generosidade uma verdadeira multidão de foliões, com direito a engarrafamento de bacanas no hall de entrada do prédio que, na festa, funciona como uma natural sala vip.

Início da noite, turma toda sai em cortejo pelas ruas do entorno, em clima de total alegria. Cenas...

Zoom

Lady Gaga não é uma presença, mas um acontecimento. Se no começo da carreira o público ainda não estava acostumado com suas chegadas-performance, hoje não se espera menos do que um pocket-show estético no red carpet. Para o Grammy 2026, onde ganhou os prêmios de Melhor Álbum Pop Vocal e melhor gravação Pop Dance, ela incorporou uma espécie de corvo, uma expressão gótica assinada pela grife Matières Fécales. Brilha!

Em família

No sábado, 31 de janeiro, o Ideal Clube coloriu o seu salão para mais uma edição do tradicional Carnaval Ideal 2026 -"Pais e Filhos na Folia". Unindo música, lazer e opções de diversão para toda a família, o evento contou com apresentações de Armando Telles, da Banda Sassaricando, dentre outras atrações, animando a noite dos presentes com um repertório de clássicos do Carnaval. Não faltou criatividade na hora de caprichar no brilho e na fantasia. Confira as cenas...



