Li essa frase em um livro, não lembro quem é o autor, mas confesso que ela me chamou atenção pela simplicidade e, ao mesmo tempo, a verdade que carrega. Lembro-me que em 2009 escrevi a visão da nossa igreja, a CCVIDEIRA. Embora tenhamos iniciado nossas atividades em 2001, foi naquele ano que estabelecemos nossa real identidade e isso nos fez crescer.

Primeiramente, ter uma visão me ajudou a dizer "não" às muitas atividades que já estávamos realizando, mas não contribuía e nem fazia parte da nossa identidade. Talvez seja esse o seu grande desafio como empresário, líder de uma instituição religiosa, gerente de um departamento ou Da sua própria vida. O que hoje você precisa parar de fazer? Quais ofertas estão diante de você e dizer não seja a resposta correta? Uma visão clara e inspiradora vai trazer para você sua verdadeira identidade e elimina as várias opções que não fazem parte do negócio.

Dizer não também é sobre ter foco. Aquilo que colocamos o foco tende a crescer. Na minha experiência, foi necessário dizer não àquilo que eu estava colocando energia, recursos, pessoas e, no entanto, não fazia parte da nossa missão nem do que Deus havia nos chamado. Quantos líderes estão cansados com tantas atividades, e se tivessem a coragem de dizer não poderiam produzir muito mais?

Quem sabe a mudança importante que seus liderados esperam de você é o direcionamento para o foco certo e eliminar tudo aquilo que tem drenado os recursos e o tempo do que realmente é importante. Li um relato sobre uma rede grande rede de lanchonete americana chamada "In' N' Out". Essa rede só oferta três tipos de sanduiches há anos. Fui conferir e é verdade. Você não foi chamado para fazer tudo no mundo, idem sua empresa, sua igreja, sua instituição.

Finalmente. dizer não me ajudou a diferenciar uma boa ideia de uma ideia de Deus. Em outras palavras, como líderes, não podemos nos mover pelas oportunidades que se apresentam, e sim pelas convicções que carregamos através de uma visão. Cuidado com aquilo que todos estão dizendo que é oportunidade e, lá na frente, foi um atalho errado. Dizer sim geralmente é mais fácil, quem sabe o problema está em dizer não.