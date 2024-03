Você vai ser feliz

Foto: Aurélio Alves Costa Neto, pastor sênior e fundador da Comunidade Cristã Videira

Quando Jesus terminou de lavar os pés dos apóstolos, sentou-se e disse que se eles fizessem isso com os outros seriam felizes: "felizes serão se vocês praticarem". Esse registro no evangelho de João não se trata de valorizar o ritual em si, até porque Jesus poderia ter praticado qualquer ação como dar um presente, um abraço ou simplesmente um beijo em cada um. O que chama atenção é que esse ato poderia ter sido feito por qualquer um deles, mas nenhum teve a iniciativa. Servir, dar, ser generoso são oportunidades diárias que temos de ser felizes, e somente quem desfruta desta realidade sabe do que estou falando. Espero sinceramente que você pratique isso como estilo de vida, portanto seguem algumas dicas.

Torne isto natural e não apenas algo feito em alguns dias do ano, como na Páscoa, no Dia das Crianças ou no Natal. Comece servindo em casa, em seu condomínio, no supermercado, no seu ambiente de trabalho. Servir a uma pessoa é decidir enxergar o próximo e este encontra-se ao nosso lado. Quando você faz o bem a uma pessoa, significa que ela tem valor e é importante aos seus olhos. Foi assim que Jesus sempre fez.

Decida servir com pequenas atitudes e aqui encontra-se um segredo maravilhoso. Dito por Jesus, pode ser dar um copo com água, um prato de comida, uma doação de roupas; fazer uma visita inesperada para alguém em um hospital ou em um presídio; pagar a mensalidade da escola de uma criança, a conta de um almoço de uma pessoa ao seu lado; ajudar seu amigo a encontrar um emprego. Coisas simples, nada espetacular, mas você as faz de forma intencional.

Decida servir a todas as pessoas, principalmente aos desconhecidos. Siga meu conselho: "é melhor errar acreditando em uma pessoa do que acertar julgando-a". Dito de outra forma: ajudar alguém nunca é perder tempo aos olhos de Deus. Sempre que você for ajudar alguém, faça esta oração: "Senhor Deus, me encha do teu amor". Desta forma, você vai enxergar as pessoas na perspectiva de Deus.

Dito por Jesus: ser feliz não é sobre o quanto juntamos, e sim o quanto doamos, até porque "a vida só faz sentido quando viver para outros faz sentido". Faça isto e você vai ser feliz!