Alguns motoristas de da empresa Uber têm condicionado o transporte dos seus passageiros com o ar condicionado de seus veículos ligado a uma cobrança extra ao valor fixado pelo aplicativo. Isso é ilegal e fere gravemente o Direito dos Consumidores.



Eu mesmo já peguei duas corridas, uma em Fortaleza e outra no Rio de Janeiro - duas cidades famosas pelo calor escaldante que as assola - em que os motoristas resistiram a ligar o ar condicionado, sob o falso argumento de que eu teria que ter pedido um Uber na modalidade "Comfort", e que os Uber's da modalidade "X" não seriam obrigados a trafegar com o ar condicionado ligado. Nas duas ocasiões eu questionei em que lugar estava essa regra, pois nunca tinha visto no app da empresa, e eles acabaram ligando. Essa conduta mesquinha dos motoristas não tem qualquer respaldo legal e nem mesmo da própria Uber.



A empresa se manifestou contrária a conduta dos motoristas, afirmando que o ar condicionado deve ser ligado sem custo nenhum aos passageiros em qualquer categoria de seus serviços.

O Ministério Público do Rio de Janeiro questionou essa prática abusiva e o Estado carioca, por meio da Secretária de Defesa do Consumidor proibiu a cobrança abusiva pelo uso do ar condicionado nas viagens de carros por aplicativo. Seria bom que os outros Estado também proibissem expressamente isso.



Na prática, o que será mais eficaz ao combate dessa prática abusiva de cobrança ou recusa dos motoristas de ligar o ar condicionado de seus veículos é a retaliação de nós mesmos, passageiros e clientes da Uber, denunciando a prática e registrando a reclamação no aplicativo.

Nada será tão eficiente para acabar com essa prática do que a "mão invisível do mercado" apertando o bolso da Uber com a migração dos clientes insatisfeitos com esse verdadeiro constrangimento, para não dizermos extorsão de alguns motoristas, para outras empresas concorrentes.



Assim, se você pegar um Uber e passar por essa cobrança indevida, reporte no aplicativo e denuncie na sua rede social, marcando a Uber na postagem. Essa é a melhor forma de coibir essa prática mesquinha que passou a ser feita por alguns motoristas desse aplicativo.