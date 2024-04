Como é difícil empreender no Brasil

Parece choro de empresário ganancioso a famosa reclamação de que é difícil empreender no Brasil, mas não é. Diariamente tenho visto empresários literalmente quebrando em face da absurda carga tributária que o país possui. O Estado parece mais um sócio, o qual que suga o lucro das empresas com a sua sede arrecadatória. E o pior, sem dar nada em troca, pois nem mesmo segurança pública eficaz a maioria dos estabelecimentos têm de fato.

Além disso, o direito trabalhista brasileiro ainda carrega a antiquada pecha verdadeira de protecionismo com os empregados, os quais raramente não exageram nas suas ações judiciais, sem que nada seja feito contra esse abuso de direito.

Apenas esses dois pontos, carga tributária e Justiça do Trabalho protecionista, já são mais do que suficientes para desestimular o empreendedorismo no país e colocar toda a economia no rumo errado, pois são os empresários que geram emprego e sustentam o crescimento econômico de qualquer nação.

Entretanto, juntam-se a esses pontos barreiras alfandegárias, protecionismo externo, mão de obra desqualificada e uma sociedade que está acostumada com um assistencialismo governamental, que desestimula o outro lado da história, o empregado. Ora, para que trabalhar se o governo me dá benefícios? É assim que muitas pessoas infelizmente pensam.

Sinceramente, cada vez que ouço alguém dizendo que irá montar um novo negócio fico admirado pela coragem, pois o empresário tem que ser é um herói solitário, o qual não terá ninguém, nem mesmo o próprio Estado, para o ajudá-lo em nada.

Sei que esse texto parece ser um tanto quanto niilista, mas retrata a realidade brasileira, a qual somente mudará com a conscientização dos entes públicos de que a iniciativa privada não suporta mais pagar a conta de toda uma sociedade.

Além de tudo isso, quando o empresário consegue vencer todos esses obstáculos e empreende com sucesso, é endemoniado e tachado de ganancioso por lucrar. Enfim, essa é a medíocre mentalidade de muitos no Brasil em que vivemos.