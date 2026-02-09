A importância do Acordo de Sócios na prevenção de litígios

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Suprema Corte vai retomar julgamento em agosto, após o fim do recesso do Judiciário

Iniciar uma sociedade empresarial costuma ser um momento marcado por entusiasmo, confiança mútua e grandes expectativas. Contudo, é justamente nesse estágio inicial - quando tudo parece funcionar bem - que deve ser firmado um Acordo de Sócios sólido e bem estruturado. A ausência desse instrumento é uma das principais causas de litígios societários no Brasil.

Diferentemente do contrato social, que possui função mais formal e registral, o Acordo de Sócios regula de maneira profunda e estratégica a convivência entre os sócios. Ele antecipa cenários de conflito e estabelece regras claras sobre tomada de decisões, distribuição de lucros, entrada e saída de sócios, exclusão por justa causa, avaliação de quotas, sucessão, não concorrência, confidencialidade e resolução de impasses.

Na prática, muitos conflitos empresariais não surgem por má-fé, mas por expectativas desalinhadas. O que acontece se um sócio quiser sair? E se falecer? Quem decide em caso de impasse? Pode um sócio concorrer com a própria empresa? Como proteger o negócio de herdeiros, divórcios ou crises pessoais? Quando essas respostas não estão previamente pactuadas, o conflito se torna inevitável - e, quase sempre, judicializado.

Um bom Acordo de Sócios atua como verdadeiro instrumento de governança e blindagem jurídica. Ele reduz a subjetividade das decisões, limita comportamentos oportunistas e protege a continuidade da empresa, mesmo diante de eventos adversos. Além disso, confere previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade ao negócio, fatores decisivos para investidores, instituições financeiras e parceiros estratégicos.

Portanto, firmar um Acordo de Sócios antes do início das atividades não é sinal de desconfiança, mas de maturidade empresarial. Prevenir litígios é sempre mais eficiente, econômico e inteligente do que resolvê-los após o conflito instalado. Em sociedades, regra clara é sinônimo de longevidade.