ÀS VEZES, É SANTO. ÀS VEZES, É SÃO. De tanto falar, já incorporamos ao nome e nem refletimos sobre a diferença entre as duas formas. Mas ela existe. Embora tenham o mesmo significado, as duas palavras são usadas por razões distintas. Usa-se "santo" com nomes iniciados por vogal ou por H. Exemplos: Santo Expedito, Santo Antônio, Santo Hilário. Usa-se "são" antes de nomes iniciados por consoante. Exemplos: São José, São Paulo, São Bento. O termo "são" é uma forma contraída de "santo". A regra para a escolha dessas expressões é relacionada à produção sonora, à pronúncia dos sons das palavras.

EXCEÇÕES

COMO ESTAMOS falando de língua portuguesa, há exceções. Uma bem conhecida é Santo Tomás de Aquino. Como Tomás começa com consoante, deveria ser "são". Mas a forma "Santo Tomás" é bastante usada, por mais que já se utilize também "São Tomás". Outras formas: Santo Tirso e São Tirso.

SANTA

COM OS NOMES próprios femininos, não há variação. Usa-se somente "santa" independentemente da primeira letra do nome. Exemplos: Santa Teresinha, Santa Cecília, Santa Ana.

DATAS COMEMORATIVAS

SÃO ESCRITOS com inicial maiúscula os nomes de datas comemorativas, festas populares, celebrações cívicas, feriados (religiosos ou não) e datas históricas em geral. Assim, temos:

Semana Santa

Páscoa

Carnaval

Dia das Mães

Dia do Trabalho

Réveillon

Dia do Professor

Proclamação da República

Natal

Quarta-Feira de Cinzas

Sexta-Feira Santa

Os meses do ano e os dias da semana são escritos com inicial minúscula na língua portuguesa. Quando fazem parte de uma celebração, usa-se a inicial maiúscula.

Exemplos: "Minhas férias serão em maio" / "O 1º de Maio é uma data de luta"; "Vou ao curso às sextas-feiras e aos sábados" / "Não trabalharei na Sexta-Feira Santa".

SALVA A DICA!

Vamos resolver a questão

abaixo sobre o uso dos porquês.

(Idecan 2021 PC-CE - Escrivão de Polícia Civil) "Até porque há outros processos de geração de metano que não envolvem formas de vida, como a interação de água com certos minerais, no processo conhecido como serpentinização". (linhas 13 a 15 de texto associado)

No período acima, empregou-se corretamente a forma do porquê. Assinale a alternativa em que isso também tenha ocorrido.

a) Esperamos que nosso desenho demonstre por quê, naquela cena, era impossível identificar a quantidade de pessoas presentes.

b) Por que estávamos esperando a chegada do depósito não podíamos ir adiantando outras tarefas?

c) Nunca se identificaria por que eles agiram daquela maneira.

d) Era muito difícil identificar as causas, por que a substância não tinha todas as suas propriedades ainda conhecidas.

e) Os objetivos porque lutamos não podem ser esquecidos.

Lembremos que "por que = por qual motivo", por qual razão. Assim, em a), o sentido é "nosso desenho demonstre por qual motivo era impossível...". Assim, o certo deveria ser "por que". É a mesma ideia da letra e). "Os objetivos pelos quais lutamos" = por que lutamos. Em b) e em d), o sentido é de "pois, porque". Ou seja, deveria ser "porque", junto e sem acento. Assim, está certa a letra c) = "Nunca se identificaria por qual motivo eles agiram".

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para:

danielanogueira@opovo.com.br

Aos residentes no Ceará, bom feriado de São José!

Volto daqui a 15 dias.

