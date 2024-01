No coração da gente

Foto: PAUL/ADOBE STOCK Coração

Dizem que não conseguimos esconder nada do coração e ele parece saber o que se passa no nosso íntimo, sem se enganar com nossos disfarces, conveniências e máscaras.

Quando estamos felizes e alegres, ele bate forte e com pressa, como que quisesse viver tudo de bom de uma só vez. Quando encontramos a pessoa amada, matamos uma saudade ou vivemos uma emoção maior, o coração parece até que não quer mais ficar sozinho no peito e tenta sair pela boca. E quando a gente se magoa, ele também fica triste e bate descompassado, como que se fechando em luto solidário.

Qualquer coração pode ser quebrado ou ferido, mas também pode se mostrar incrivelmente resiliente e capaz de grande força e recuperação. Por vezes mostra-se até como um guia mais confiável do que a mente, como que pulsasse intuição, sabedoria e verdade.

Tem gente que guarda raiva e inveja, e o coração bate duro e pesado, como que marchando, sério e grave, para uma guerra sem sentido. Tem gente que é mais generoso e compassivo, e ele fica leve e tranquilo como o dono.

E tem gente que nasce com o coração raro. Nesses não há lugar para mágoas ou invejas e nenhuma batidinha sequer é de maldade ou raiva perene. São corações generosos, bondosos, pacíficos, sem ambições ou intrigas. São amigáveis, humildes, perdoam fácil, confiam em todos e compreendem as pessoas como nem elas às vezes sabem fazê-lo. São corações singulares que precisam de uma atenção única.

Estima-se que as cardiopatias congênitas afetem aproximadamente um a cada cem recém-nascidos, mas, tratando-se de crianças com síndrome de Down, esse percentual sobe para cerca de 40% a 50%.

As cardiopatias congênitas compreendem uma ampla gama de questões, que variam em termos de severidade, desde condições menores que podem se resolver espontaneamente ou com medicação e procedimentos não invasivos, até anomalias graves que exigem intervenção médica ou cirúrgica imediata após o nascimento.

Os exames visando ao rastreamento precoce, como a ultrassonografia e ecocardiografia fetal, além dos mais invasivos como a amniocentese e a biópsia do vilo coriônico (CVS) são essenciais para a detecção antecipada dessas condições, permitindo um planejamento adequado do cuidado e tratamento do recém-nascido, bem como a melhoria dos resultados de saúde e a qualidade de vida dessas crianças.

A cirurgia, em particular, pode ser desafiadora devido às particularidades anatômicas e fisiológicas desses pacientes, necessitando de um acompanhamento multidisciplinar, envolvendo cardiologistas pediátricos, cirurgiões cardíacos, pediatras e outros especialistas, para garantir o melhor cuidado possível. Além disso, o suporte familiar é essencial no manejo dessas condições, assim como o acompanhamento regular para monitorar o progresso e ajustar o tratamento conforme necessário.

O Ceará é considerado referência no tratamento cardíaco precoce, com destaque para o Hospital do Coração de Messejana e o Incor Criança, ambos atendendo pelo SUS.

Lá esses corações especiais se encontram com outros mais especiais ainda, que cuidam dos primeiros como se fossem seus.

É lá que os corações das equipes do Doutor Valdester e da Doutora Klébia batem juntos com os nossos. Bem dentro do coração da gente.