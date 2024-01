Vivenciando papéis e máximas de botequim

Foto: jansen lucas SAÚDE MENTAL

Há alguns anos, conheci um sujeito extremamente dedicado à profissão. Era da área jurídica, completamente identificado com sua área de atuação. Estudava as matérias técnicas constantemente, desempenhando seu papel de advogado, sem ter tempo para nada. Seu escritório era reconhecido como eficaz, suas petições eram objetivas e sinceras, suas defesas veementes e a argumentação primorosa. Morreu aos 53 anos. Infarto fulminante.

Outro, da área militar, era correto e rígido. Dizia que cumprir sua missão era o que de mais importante existia na vida. Ordem e disciplina em tudo. Cabelo sempre cortado. Nunca o vi com barba por fazer. Roupa bem passada. Sapatos brilhando. Condicionamento físico de um jovem. Acometido de depressão aos 43 ao não ser promovido como queria. Reformado aos 47. Sua diversão é ficar numa praça perto de casa, olhando o povo passar.

Obviamente existem muitos fatores individuais e circunstâncias particulares envolvendo os dois casos, mas o que me chamou a atenção foi a coincidência de ambos se dedicarem e identificarem tanto com o que faziam que unicamente vivenciavam esse papel, esquecendo ou negligenciando outras interações.

Claro que não há nada de errado em ser dedicado, seja como profissional ou como mãe extremosa, mas dizem que a vida é composta por uma série de estágios de desenvolvimento. E cada estágio é marcado por desafios específicos e a adoção de novos papéis sociais. Assim, a jornada da vida é uma constante evolução através de diferentes papéis, cada um contribuindo para a formação da nossa identidade integral.

É esse envolver-se em uma variedade de atividades e papéis sociais que permite o desenvolvimento de um amplo espectro de habilidades e competências. Por exemplo, enquanto o papel profissional pode aprimorar habilidades técnicas e de liderança, o papel familiar pode desenvolver empatia e habilidades de comunicação.

Além disso, a diversificação dos papéis sociais pode ser um fator de proteção contra o estresse e a exaustão mental. Quando um único papel domina nossa vida - por exemplo, o trabalho - estamos mais susceptíveis ao burnout. Conhecemos casos de pessoas que, ao se aposentarem, parecem ter perdido não só a identidade, mas até mesmo o sentido da vida. Isso sem falar nos casos em que o sujeito era militar no quartel e continuou a militar no condomínio, na família, no clube e nas filas, sempre tentando colocar ordem em tudo. Ou o juiz que, mesmo aposentado, permaneceu achando que sempre tinha razão e queria ter a última palavra até no dominó.

Psicólogos e sociólogos afirmam que alternar entre diferentes papéis pode proporcionar um equilíbrio necessário, permitindo-nos recarregar e encontrar satisfação em várias áreas da vida, além de sugerirem que os papéis que desempenhamos influenciam nossa percepção, atitudes e comportamentos.

Ao assumirmos diversos papéis, interagimos com uma ampla gama de pessoas, o que enriquece nossa compreensão do mundo e desenvolve a empatia. Assim, posso ser um profissional, um aluno de artes marciais, um professor, pai, filho, irmão, amigo, apreciador de filmes, escritor, colega de academia e diversos outros papéis, cada um com sua exigência de atuação adaptada.

No entanto, alguns papéis podem até ser fáceis de desempenhar, enquanto em outros nos sentimos como atores canastrões, forçando a barra e sendo de uma artificialidade evidente. O que me parece interessante é reconhecer que não podemos ser perfeitos em todos os papéis o tempo todo. A chave está em encontrar um equilíbrio dinâmico, onde a atenção e o foco podem se deslocar de acordo com as demandas e as necessidades pessoais.

Cada papel oferece oportunidades únicas para aprender, crescer e conectar-se com os outros e, ao equilibrar esses múltiplos aspectos de nossa existência, podemos viver uma vida mais plena e satisfatória, continuamente enriquecendo nossa experiência humana.

Percebe? Até mesmo escrever como uma espécie de conselheiro meia boca, com máximas de botequim é possível. É um papel que estou aprimorando, de vez em quando aqui, assim como não me levar tão a sério.