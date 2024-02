Foto: Ilustração Carlus Campos sobre foto de Arthur O observador de aviões da plataforma da estação

.

Clique no play abaixo para ouvir o texto da crônica

Your browser does not support the audio element.

.

É comum pensar que, em um mundo acelerado, imediatista e confuso, as máscaras não são usadas apenas no carnaval, nem as fantasias são incorporadas tão somente na folia. Muitas vezes a superficialidade dos desejos, a inconstância das verdades e o egoísmo das vontades se fazem frequentes, e o cotidiano se mostra comumente vazio de significado.

São nessas ocasiões que certas pessoas aparecem nas nossas vidas. São aquelas pessoas raras que brilham como faróis de luz e esperança. Essas pessoas que, com sua generosidade inata e corações abertos, têm o poder de transformar os dias mais sombrios em momentos de alegria e conforto.

Com ternura e carinho, enriquecem nossas vidas e celebram a amizade em suas bondade e companheirismo; ouvem sem julgar, apoiam sem esperar nada em troca e amam incondicionalmente. Elas têm a habilidade única de ver além dos nossos próprios disfarces e alcançam o núcleo de nossa essência com uma compreensão e aceitação que aquecem a alma.

Essas pessoas raras nos ensinam, através de seus atos de gentileza e palavras de encorajamento, que a verdadeira força reside na vulnerabilidade e que a maior grandeza está em servir aos outros. Eles nos mostram que pequenos gestos de carinho podem ter impactos profundos, criando ondas de bondade que se propagam muito além do ponto inicial de contato.

Essas almas preciosas são os amigos que nos acolhem quando o mundo parece desabar, os estranhos que oferecem sorrisos que iluminam o dia, e os familiares que amam sem limites. São os professores que inspiram, os voluntários que dedicam seu tempo e energia a causas maiores e todos aqueles que, diariamente, escolhem a gentileza como seu modo de vida.

Existe outro tipo de pessoa rara. São as acometidas por doenças que afetam uma pequena porcentagem da população mundial e, apesar de individualmente raras, somam milhares de diferentes condições, afetando aproximadamente 6% a 8% da população mundial em algum momento de suas vidas. Isso significa que, globalmente, entre 400 milhões e 560 milhões de pessoas podem ser afetadas por uma doença rara.

A maioria dessas doenças, aproximadamente 80%, tem origem genética, podendo ser herdadas ou resultantes de mutações espontâneas. Outras podem surgir como resultado de infecções, alergias, exposições ambientais, serem decorrentes de desordens autoimunes ou são ainda idiopáticas, ou seja, de causa desconhecida.

Um dos principais desafios enfrentados por pacientes com doenças raras é o diagnóstico correto, vez que, devido à sua baixa prevalência e à grande variedade de sintomas, essas doenças frequentemente levam anos para serem corretamente identificadas. Esse atraso no diagnóstico pode resultar em tratamentos inadequados, progressão da doença, e um impacto significativo na qualidade de vida do paciente.

Além disso, o desenvolvimento de tratamentos para doenças raras enfrenta obstáculos significativos, incluindo a limitação de recursos financeiros para pesquisa e ausência de políticas de saúde pública favoráveis ao desenvolvimento de novas terapias e a melhoria do acesso aos cuidados de saúde para pacientes.

Dia 29 de fevereiro é o dia internacional de doenças raras e estima-se que existam em torno de 13 milhões de habitantes com tais doenças no Brasil, tais como Doença de Addison, osteogênese imperfeita, hipopituitarismo, mucopolissacaridose, neuromielite óptica, síndrome de Guillain Barré, doença de Hodgkin, anemia de Fanconi, demência vascular e angioderma hereditário. Muitas dessas doenças são detectáveis apenas por sequenciamento genético e tratáveis somente por meio de modificações precisas do DNA em células vivas (CRISPR-Cas9 - Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que significa Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Espaçadas), uma técnica revolucionária de edição genética.

O mundo é repleto de pessoas raras. Umas nos encantam com seu jeito de ser. Outras estudam e se especializam em estratégias terapêuticas direcionadas e eficientes, como o geneticista Dr. André Pessoa. E outras que vivem realidades complexas e pouco compreendidas, na solidão de suas condições.

Todas essas pessoas raras nos inspiram a estender nossas mãos em solidariedade e a abrir nossos corações, permitindo que a bondade floresça como deveria. São elas cuja presença é um lembrete constante de que, no cerne da experiência humana, há uma conexão profunda e significativa. São elas que nos fazem ser melhores, sem máscaras ou fantasias.