Os trilhos da inclusão

Foto: Freepik Sentimento de solidão (Foto: Freepik)

.

Clique no play para ouvir o texto da crônica

Your browser does not support the audio element.

.

Imagine se vivêssemos cada dia como se fosse o primeiro na escola. Lembra da mistura de nervosismo e excitação que nos acompanhou desde o despertar até atravessarmos os portões da escola e persistiu por todo o dia, até mesmo durante o recreio?

Agora, imagine esse primeiro dia de aula ocorrendo em um país estrangeiro, onde não conhecemos o idioma e desconhecemos os costumes locais. É como se segurássemos a respiração, numa expectativa constante, sem saber ao certo o que o dia nos reserva. Sentimos o coração bater mais rápido, o frio na barriga com a incerteza do que está por vir, e vivemos cada instante em sobressaltos.

Ao adentrarmos na sala de aula, nossos olhos varrem o ambiente, absorvendo cada detalhe: as carteiras alinhadas, a lousa imaculada, os rostos desconhecidos dos colegas de classe. É como se estivéssemos carregados de malas, embarcando em um trem escuro, e ouvíssemos o apito de partida. O anúncio é claro: devemos encontrar nosso assento imediatamente e nos preparar para o destino desconhecido. E, enquanto nos esbarramos nas cadeiras já ocupadas, o trem parte em alta velocidade.

As vozes dos professores ecoam na sala, mas não compreendemos a língua, e a matéria dada se transforma em um labirinto de significados incompreensíveis. Mergulhamos em mais um poço sem fundo, e a ansiedade nos consome, especialmente quando nos tornamos o centro das atenções.

A desenvoltura dos outros alunos e a interação com os professores intensificam nossa sensação de dúvida e insegurança, e questionamos se seremos capazes de acompanhar o ritmo acelerado do ambiente escolar.

Procuramos ser fortes e resolutos, encarando esses momentos de vulnerabilidade com coragem e resiliência, mas o esforço nos exaure. Quando o dia finalmente chega ao fim, saímos da escola com um misto de alívio, medo, dúvidas e até mesmo raiva.

Não é de todo absurdo que uma criança que passe por isso chore, esperneie e jure nunca mais retornar à escola, insistindo em ficar em casa e nunca mais sair para lugar algum.

Nessas ocasiões, os pais a acolhem, reconhecem seus sentimentos, compreendem suas angústias e prometem que, se ela insistir um pouco mais, os dias vão melhorar, os coleguinhas serão mais amistosos, os professores explicarão melhor as matérias, e, ao invés de ressentimentos e mágoas, os dias serão preenchidos com conhecimento e diversão.

Agora, imagine essa situação acontecendo todos os dias, pela vida inteira, sem que os pais possam garantir que as coisas melhorarão. Pense como é passar a vida toda se sentindo em um trem escuro em movimento, sem saber onde se sentar nem para onde vai, em um país em que você não fala a língua e recebendo instruções que, para você, não fazem o menor sentido.

Pois é mais ou menos assim que as pessoas com deficiência se sentem diariamente.

Quando falamos de inclusão, não estamos apenas falando de rampas de acesso ou legendas em vídeos; estamos falando de uma mudança fundamental na mentalidade e na cultura. Estamos desafiando noções antiquadas de normalidade e redefinindo o que significa ser plenamente humano. Estamos reconhecendo que a verdadeira riqueza de uma sociedade reside na diversidade de suas vozes, perspectivas e experiências.

O caminho rumo à verdadeira inclusão exige não apenas políticas e legislações adequadas, mas também um profundo compromisso com a educação, sensibilização e empatia. Requer que cada um de nós se torne defensor e aliado dos direitos das pessoas com deficiência, não apenas como uma medida de justiça social, mas como um imperativo moral e ético.

Inclusão não é apenas uma questão de acessibilidade física, mas também de acesso igualitário a oportunidades educacionais, empregatícias e sociais. Isso significa garantir que os espaços sejam adaptados e acessíveis, mas também que as barreiras atitudinais sejam derrubadas e que as pessoas com deficiência sejam vistas como agentes ativos de mudança e não como objetos passivos de assistência.

Isso exige humildade, abertura e compromisso constante com o diálogo e a colaboração, promovendo a autonomia e a autodeterminação, num compromisso contínuo e duradouro com os princípios mais fundamentais de justiça, igualdade e dignidade humana.

Quem sabe assim nossa aula diária seja de humanidade e nos faça reconhecer o valor intrínseco de cada um, independentemente de sua condição física, sensorial ou cognitiva.

Quem sabe assim os trilhos da vida nos levem com segurança a um mundo com menos estereótipos e mais oportunidades.