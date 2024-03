Amizades e amizades

Foto: Adobe Stock Amizade de infância

Existem pessoas que preservam contatos antigos, principalmente com amigos de colégio; fazem grupos em aplicativos e combinam reuniões anuais. Interessante que esses grupos são bem diferentes se forem de homens ou mulheres. Grupos mistos são uma raridade.

Grupos de mulheres são geralmente animados, com a manutenção do carinho mútuo, alegria genuína, paciência e compreensão. Formam uma rede de apoio a todas, o que inclui tanto ajuda em casos de doenças, problemas domésticos, indicações de especialistas, sugestões de moda, equipamentos, cursos e informações sobre a melhor promoção. Troca de confidências, compartilhamento de problemas com filhos, noras e netos também são comuns. Dicas sobre novelas turcas e coreanas se fazem presentes, além de livros, filmes e séries.

Em geral, com os homens, barrigas, calvícies, rugas e papadas se encontram com sonhos desfeitos e expectativas não cumpridas. As reminiscências juvenis sobre implicâncias, perseguições e brincadeiras pesadas, em uma época em que não existia o politicamente correto nem a conscientização do bullying, são sempre comentadas.

De vez em quando um fala do casamento desfeito, o arrependimento de ter trabalhado muito, o afastamento dos filhos e a dor da solidão. Um ou outro se gaba da saúde dita preservada e mente descaradamente sobre suas performances íntimas. A maioria debate sobre as inevitáveis doenças e os mais recentes lançamentos de remédios, trocando contatos médicos. Tem sempre o mais rico e viajado, com seus longos e entediantes relatos de posses, lugares exóticos e recomendações de como aproveitar a vida após os sessenta ou, em seu delírio particular, “os novos quarenta”.

Nesses grupos tem sempre o que aglutina os demais. Assumindo a responsabilidade de manter o grupo coeso, persiste em marcar o próximo encontro, confirmando com insistência a presença de todos, ameaçando os indecisos que revelações particulares dos faltosos serão feitas, sem direito ao contraditório.

Apesar das ameaças, sempre tem um ou outro que nunca vai aos encontros. “Esse ficou besta”, pensam. “Fulano sempre foi meio estranho e, pelo jeito, continua”, comentam. “É melhor nem chamar mais”, vaticinam.

Interessante que, mesmo já maduros e pretensamente experientes, esses companheiros de juventude ainda não perceberam que o ausente sempre se achou fora da turma. Nessa época em que fazem tanta questão de relembrar, quem sabe o distante enfrentasse problemas pessoais e sofresse silenciosamente. Talvez esses amigos de maturidade não tenham sido solidários, na crueldade comum da infância, nem empáticos, na indiferença egoísta da adolescência. Quem sabe esses que agora insistem em aproximação tenham colaborado para o tormento interior que os distantes não querem relembrar. Quiçá a falta de identificação de outrora ainda continue e prefira viver sem gatilhos.

Nem todas as infâncias foram edílicas, encantadoras ou são dignas de serem relembradas. Dizem que as amizades da infância são as que perduram. Pode até ser, mas há que se distinguir amizades de amizades em quaisquer dos grupos.