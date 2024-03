Três anjos anônimos

Foto: NATHANAEL KIEFER / Adobestock A solidariedade muda a vida das pessoas

- Ele caiu agora! disse o porteiro do prédio.

- Vamos até lá! afirmou com convicção uma mocinha que saia da portaria, atravessando a rua sem hesitação.

- Calma. É só ter calma. Passa já. Pegue o lenço. Apoie a cabeça dele no meu colo, orientou uma senhora que se aproximou e orientava o marido, assumindo os cuidados do senhor humilde que convulsionava. Este tinha cerca de cinquenta anos, magro, face morena marcada por rugas profundas. Suas vestes eram gastas e o chinelo puído.

- Ele está com um remédio na mão, percebeu a mocinha, enquanto a senhora limpava a espuma branca, espessa e abundante que saia em espasmos da boca tremida do senhor que ainda se debatia.

- Calma senhor, calma. Já está passando – consolava a senhora.

Alguns minutos depois o senhor começou a retomar a consciência aos poucos, como que acordando de um pesadelo. Abalado, confuso e constrangido, confirmou que sofre de epilepsia.

- Estou vindo da Upa. Fui buscar o remédio. Não tinha.

- O senhor quer um uber? ofereceu a mocinha.

- Eu queria era o remédio, afirmou, cabisbaixo, em um fio de voz, enquanto se encostava ao muro e apresentava a cartela vazia do que tomava com frequência.

- Não se preocupe com isso, garantiu a senhora. A um sinal seu, o marido pegou a cartela e já saiu para a compra. - Ele volta já, já. Tem farmácia aqui perto. Fique calmo que já passou. Pode beber um pouco de água, mas pouquinho, disse oferecendo-lhe a própria garrafa.

- Mas e o uber? insistiu a mocinha.

- Não, não precisa não..., o meu endereço é esse aqui, ó. Anotaram para mim para eu não me perder. É longe. Eu vou a pé mesmo. É só dizer a direção. Lá na Upa não sabiam.

- Já estou chamando o uber, viu? Não se preocupe.

- Não, não. Uma vez chamaram pra mim. Mas depois o motorista disse para eu descer. Precisa não, moça. Vou a pé mesmo.

- Já está chegando, viu? E eu vou garantir que vão deixar o senhor na sua casa.

Presenciei essa cena na semana passada. Além do susto de alguém convulsionando e da constatação de que pessoas ainda sofrem por questões básicas como a de não ter um remédio de uso contínuo, o que mais me chamou a atenção foi a presença anônima desses três anjos.

A senhora, educada, afetuosa, experiente e caridosa, o marido dela, atencioso e disposto a resolver imediatamente o problema básico e a mocinha, em sua atitude de conforto, apoio e cuidado, foram anjos na vida de um desconhecido.

Creio até que, como anjos anônimos, nem perceberam o impacto que tiveram na vida daquele que socorreram. Os sorrisos dirigidos, a tranquilidade que passaram, a gentileza no trato, as palavras de compreensão e encorajamento, tudo pareceu sincronizado numa aura de bondade que iluminava a todos.

Esses três anjos não precisaram de asas brilhantes ou aureolas douradas. Eles simplesmente estavam ali, viram a necessidade de amparar uma pessoa que sofria e o fizeram. Naquele momento, o mundo se tornou mais caloroso e acolhedor.

Três anjos anônimos volitavam em nossas ruas. Andavam por entre nós.

Três anjos anônimos que anunciaram, com seus corações, a proximidade do celeste. Três anjos anônimos que sacralizaram uma vida. Três anjos anônimos que demonstraram como é possível sermos anjos na vida de alguém. Que Deus os abençoe.