Quando você é escolhido

Um olhar rápido, logo após recolhido. Havia uma timidez evidente. Outro olhar, agora mais prolongado. Certifiquei-me de que era para mim. Era. O terceiro olhar foi ainda mais demorado, seguido por uma fala reservada. Sim, ela estava sozinha.

O ambiente não favorecia uma aproximação mais íntima. Mesmo assim, convidei-a para ir ao meu apartamento. Aceitou sem cerimônias, embora estivesse desconfiada. Nunca havia feito isso antes, mas confiou plenamente. Demonstrava aquela inocência típica dos mais jovens ou dos mais puros. Era ambos.

Parecia ter enfrentado dificuldades. Não via os pais há tempos. Tinha aparência jovem para sua idade e aparentava até certa anemia. Comeu com educação, mas com uma avidez controlada. Não tinha ninguém significativo em sua vida.

Dormiu o sono dos justos, como se estivesse relaxando tanto o corpo quanto a alma, respirando profundamente. Acordou alegre e explorou todos os cantos, sem pedir permissão. Cheirou as flores, folheou os livros, abriu gavetas e conferiu minhas roupas com uma intimidade imediata e não solicitada. Saltitava como uma criança feliz.

Deixou-se revelar ainda mais. Era de origem humilde e não havia tido outros amores. Confessou ter me visto antes, mas não havia ousado tomar a iniciativa. Disse que naquele dia seu coração bateu mais forte e decidiu prolongar o olhar, na esperança de ser notada. Admitiu desejar uma vida melhor, sem luxos, mas onde pudesse comer, dormir e sonhar. Sonhos simples, como os de todos os jovens sem esperança.

Apresentei-a a alguns amigos. Alertaram-me para ter cuidado. Eu só sabia o que ela havia me dito e confirmações não eram possíveis. Talvez tivesse uma personalidade difícil e se revelasse com o tempo. Quem sabe aproveitaria da minha boa vontade. Amores fáceis assim vêm e vão rapidamente. Eu poderia me arrepender ou me decepcionar.

Decidi arriscar, mesmo ciente da possível condenação social. Nem todos aceitam um relacionamento assim. “Talvez seja coisa da proximidade dos sessenta anos”, muitos dirão.

Surpreendentemente, minha família a aceitou sem questionamentos, muito melhor do que eu imaginava. Não houve preconceito ou discriminação. Sua simpatia, ternura e até mesmo sua fragilidade encantaram a todos. Foi como se despertasse sentimentos guardados apenas para os próximos, mas que agora resolveram se expandir. E ela correspondeu ao afeto, revelando uma personalidade ainda mais doce.

Nossa convivência é recente, mas tem sido gratificante. Quando chego em casa, ela corre para os meus braços assim que ouve minha voz e é generosa em carinhos. Conversamos e brincamos no seu ritmo, embora eu me canse rapidamente diante de tanta energia.

Ela ainda não pode sair muito devido à quarentena necessária, mas se os exames derem certo, em breve poderemos apresentá-la formalmente e com todas as honras.

Decidimos que seu nome seria Ella, com dois "L", para adicionar um toque de sofisticação. Encontrei-a cerca de uma semana atrás na garagem do prédio, debaixo de um carro, sujinha que só vendo. A veterinária confirmou que é uma fêmea de dois meses, sem raça definida, ou seja, uma gatinha pé-dura, rajada de cinza e preto. Ela tomou banho, recebeu vermífugo, vitaminas e fez os exames necessários. Está atualmente isolada do Lee, meu primogênito felino, que aparentemente aceitou a irmã sem maiores muxoxos.

Dizem que os amores são assim mesmo. Nem sempre sabemos onde os encontraremos. Nem sempre aparecem quando desejamos. Nem sempre são como imaginamos ou idealizamos. Mas sempre sabemos quando somos escolhidos pelo destino.