Nascendo em nós

.

.

Dizem que quando um filho/a surge em nossas vidas, nos tornamos outra pessoa. É verdade. Em pouco tempo não somos mais identificados pelo nome, mas por essa condição. Rapidamente os títulos e reverências são trocados e nos tornamos na escola, no parquinho, no clube e até mesmo no condomínio o “pai de fulano”.

A rigor, a paternidade/maternidade é realmente a assunção de uma nova identidade, preferencialmente uma versão aprimorada de nós mesmos, mas essa identificação não é meramente humana. É como se o título nos conferisse uma nova natureza, agora imortal e perfeita.

Sem dúvida alguma nos tornamos, do dia para a noite, o herói infalível de alguém, e nos vemos sendo chamados a montar carrinhos e abrir vidros com nossa força inigualável. Somos os únicos capazes de pegar a bola no alto do guarda-roupa e nos tornamos o guerreiro escolhido pelos céus para defender vidas que responde, rápido feito Mercúrio e forte como Thor, aos apelos de exterminar uma barata, restaurando a paz comunitária.

Se antes você perdia o controle no sofá, agora é o dominante dos canais; se tinha preguiça de arrumar sua mesa, agora é o exemplo de organização e método; se outrora não penteava o cabelo direito, agora tem uma pessoa banguelinha que o observa e imita, e o modelo deve estar sempre como que saindo do barbeiro.

Nasceu sem habilidades manuais? Agora você se verá dominando a arte de pintar nos limites das linhas, equilibrar cubos como ninguém e realizar proezas dadaístas voláteis com um mero canudo e sabão. Se antes não sabia dançar, agora requebra-se ao ponto de envergonhar dançarinos burlescos e imita as quedas de Carlitos, tudo isso para ser recompensado com palminhas e risadas sinceras, no deleite solitário da plateia única que sempre pede “de novo”.

Antes apressado e sem paciência, surpreende-se agora sendo um estoico e compassivo monge tibetano ao postar-se, por horas, vendo as aventuras de uma porca rosa; outrora silente e discreto, agora faz dueto nas canções de uma galinha azul; resiste, impávido, a imensa vontade de colocar o vídeo em velocidade 2x, mas acompanha, pela milésima vez e fingindo surpresa, o que uma menina faz com um urso abobalhado.

Você nem se lembrará mais de suas dúvidas existenciais vez que agora é visto como um oráculo melhor que o de Delfos; para uma pessoinha de cabelo fino, você é um dicionário falante e onisciente no funcionamento das máquinas. Depositário dos mistérios dos céus, da terra, do ar e do mar, agora sabe correr como o vento, nadar como os golfinhos, pular como os grilos e avançar nas fases do game como um porco espinho azul, além de ostentar a sabedoria milenar de acessar canais e, epopeia das epopeias, dirigir o maior carro do planeta.

Interessante que, tenha vindo da barriga ou do coração, filho é filho e pronto. Não há diferença alguma. As felicidades e as angústias, as expectativas e as preocupações, as realizações e as frustrações, as incertezas e os aperreios, as alegrias e as tristezas serão as mesmas.

Antigamente se dava muito valor ao “sangue”, como se a genética fosse capaz de transmitir algo além de cromossomos. Hoje se sabe que a paternidade responde ao chamado do coração e não é sobre dividir genes, mas sim de compartilhar nossos sonhos, nossas dores e nossas alegrias. Adotar não é preencher um vazio em nossas vidas, mas sim expandir nossos horizontes de amor, apesar de nossas próprias feridas e cicatrizes.

Ninguém se torna pai por acaso do nascimento, mas pela escolha do coração. Não importa a cor da pele, o país de origem ou as circunstâncias do nascimento; o que importa é o vínculo que se forma, o elo invisível que une corações e mentes.

É assim que nascemos em nós mesmos e nos tornamos outras pessoas. Preferencialmente melhores.