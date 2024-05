Quando eles adoecem

Foto: Camila Vasconcelos/HGWA Bebês internados no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) recebem festa de mêsversário

Acho que todo mundo já desejou ficar no lugar de um ente amado que está doente. Diante da dor do amado abandonamos nossa autoproclamada divindade e voltamos a ser meros mortais, enredados nas tramas da existência, sempre alheias às nossas preocupações e movidas por forças que não dominamos.

Ver nosso indefeso sentindo dores, por menor que seja, ou ainda mais sofrendo nos procedimentos que antecipam uma cirurgia, nos afetam ao ponto que uma irracionalidade pagã parece nos invadir a consciência. É como se não admitíssemos nossa humanidade e a falta de controle das dores e destinos daquele por quem daríamos a vida.

Daí rezarmos pedindo a graça da transferência imediata daquilo tudo para nós, numa penitência antecipada e contratada sem troca. Rogamos a cessação do infortúnio e admitimos ser os sucessores dos males. Aceitamos os martírios, acolhemos as agonias, abrigamos as aflições e nos doamos a qualquer sacrifício em nome e substituição àquele a quem amamos.

Quando um filho adoece, isso tudo é multiplicado. Bem, pelo menos para a maioria dos pais e mães. Não há como negar a idealização da infância que habita nossas memórias seletivas e as páginas das redes sociais e o certo é que, infelizmente, narcisos negligentes convivem conosco secretamente.

Muitos se apresentam como pais serenos e mães equilibradas diante das doenças quando, na verdade, guardam indiferença ou até mesmo um certo enfado e tédio por terem que levar seus filhos a consultas.

Já ouvi alguns dessa espécie atribuírem a responsabilidade das doenças aos próprios filhos, fazendo-os se sentirem culpados pelo incômodo causado na rotina desses seres sempre tão ocupados consigo mesmo.



No entanto, quando um filho adoece, a maioria dos pais e mães dá de cara com suas limitações e sofre a dor da impotência. É que somos acostumados a resolver tudo para eles e gostamos disso. Estamos sempre presentes e nos dá prazer suprir suas necessidades e até mesmo adiantar seus desejos.

Por eles vislumbramos perigos em potencial e ameaças até mesmo imaginárias. Por eles abreviamos situações de riscos, antecipamos qualquer hipótese de mal e os protegemos ao máximo de tudo. E, de uma hora para outra, na doença, nossa fortaleza vira fraqueza e nada podemos fazer.

Quando um filho adoece, nosso natural instinto de sobrevivência é transmutado e transferido, em uma potencialização da angústia da dúvida. Passamos a desconfiar de diagnósticos e a suspeitarmos da competência dos médicos. Cismamos com os tratamentos e receamos a ocorrência de equívocos. Temos reservas com as medicações e tememos a inexatidão das dosagens.

Nada disso tem necessariamente base fática mas, quando um filho adoece, as evidências aflitivas parecem saltar aos olhos e a mínima e dúbia confirmação de um ínfimo detalhe possui o condão de converter todos os outros pensamentos em certezas irrefutáveis.

Quando um filho adoece nos pegamos lendo e pesquisando sobre os sintomas e pretensiosamente nos sentimos aptos a analisar exames, discutirmos diagnósticos, investigarmos síndromes desconhecidas e levantarmos hipóteses. Também vasculhamos por tratamentos alternativos, admitimos rezas, benzeduras, simpatias e qualquer coisa que alivie a dor daquele que veio de nós ou para nós.

No tormento de quando um filho adoece, nos impacientamos, nos comportamos de maneira hostil e até brigamos por mais atenção e cuidados.

Na angústia de quando um filho adoece só rogamos pelo seu livramento, sua cura e sua restauração e, no desespero da dor, juramos nunca pedir mais nada nem mesmo reclamar de coisa alguma, hipotecando nossa vida e alma por aquele que sofre.

Quando um filho adoece, meio que enlouquecemos e adoecemos juntos. Só que de amor.