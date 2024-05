Os Jovens Imortais

Foto: EDIMAR SOARES Uso excessivo de novas tecnologias pelos jovens pode afetar o desempenho escolar e as habilidades sociais

Invariavelmente, as críticas aos jovens de hoje focam principalmente no uso excessivo das novas tecnologias. Não há como negar que muitos deles passam muito tempo em smartphones, tablets e computadores, dedicando-se às redes sociais, jogos online ou streaming de vídeos.

Tais hábitos podem afetar o desempenho escolar e as habilidades sociais, e é verdadeira a preocupação de estarem substituindo as interações face a face por conversas virtuais.

Além disso, as redes sociais frequentemente amplificam a pressão por sucesso imediato, gerando expectativas ilusórias e excesso de comparação, podendo levar a problemas de autoestima e ansiedade.

Nesse aspecto, a exposição a padrões de beleza irreais nas redes sociais pode levar a distúrbios de imagem corporal e problemas de autoestima, com muitos jovens tentando alcançar ideais inatingíveis.

A combinação de pressão acadêmica, expectativas sociais e exposição contínua a conteúdo online também pode aumentar a ansiedade e a depressão, além de promover um comportamento consumista diante da valorização excessiva de bens materiais.

Alguns jovens podem desenvolver interesse precoce por álcool, drogas e outras substâncias, bem como adotar comportamentos sexuais de risco. Outros se sentem excessivamente merecedores de privilégios e recompensas sem necessariamente fazer jus a isso, o que pode levar a uma falta de resiliência e ética de trabalho.

Essas críticas refletem preocupações genuínas sobre o bem-estar e o desenvolvimento dos jovens, mas também é importante reconhecer os contextos e as complexidades de suas vidas.

Muitos jovens estão navegando essas pressões com perseverança e criatividade, e há inúmeras histórias de sucesso e adaptação positiva às mudanças rápidas da sociedade moderna, preservando os valores de família, educação e superação.

Várias dessas histórias me foram reveladas em uma tarde de sábado, 25, na Academia Cearense de Letras.

Em um salão repleto de pais orgulhosos e abençoado pelos acadêmicos atuais e pelos que nos observam dos quadros nos corredores do Palácio da Luz, tomaram posse, em uma cerimônia formal, com a presença de personalidades literárias e direito a fardão e tudo, os novos membros da Academia Maria Ester de Leitura e Escrita, eleitos para o período de 2024-2026, alunos do colégio de mesmo nome.

Ouvi discursos comoventes de agradecimento, jograis, declamações de poesias autorais e falas emocionadas de professoras, culminando com juramentos e compromissos sérios com o desenvolvimento e divulgação da leitura e escrita.

Há vinte e dois anos sou professor universitário, invariavelmente lecionando no primeiro semestre, e convivo com jovens de 17 e 18 anos, recém-saídos dos colégios mais famosos da cidade.

Já conhecia o trabalho de excelência do Colégio Maria Ester, mas confesso que, em cada contato que tenho com seus alunos, fico encantado com a educação primorosa, a gentileza e atenção genuínas, a dedicação assumida com prazer e, principalmente, com o olhar de confiança em si e na fala sincera e segura que caracterizam essas crianças e adolescentes.

Não sabemos ao certo se os novos acadêmicos se tornarão escritores famosos, mas não há dúvida de que, como outros jovens de letras e artes que se reuniam no Café Java e eram tão bem-humorados, ousados e talentosos quanto eles, mudarão a história de suas próprias vidas e influenciarão muitas outras, seja pessoalmente ou profissionalmente.

E, agindo assim, serão imortais na memória e no coração de todos, como já são no meu.