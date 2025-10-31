Quando o crime vira guerra, é hora de punir os métodos terroristas no Brasil

Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Um morador vestindo uma camiseta com os dizeres "Todos pela paz" passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025. Pelo menos 2.500 agentes participaram de uma operação para prender traficantes do Comando Vermelho (CV), que resultou na morte de pelo menos 18 suspeitos e vários policiais. (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)

O crime organizado no Brasil deixou de ser apenas uma ameaça difusa. Facções e milícias hoje controlam territórios inteiros, impõem regras próprias, ostentam símbolos, armas de guerra e um sistema paralelo de poder. Essas organizações explodem delegacias, queimam ônibus, impõem toques de recolher, usam drones armados, expulsam populações e divulgam execuções em vídeo como forma de controle social, dentre outros crimes.

São ações com objetivos claros: causar pânico coletivo, desafiar o Estado e manter a população sob medo permanente. Mesmo assim, a legislação penal brasileira continua tratando esses atos como crimes comuns, o que revela uma grave defasagem normativa.

A Lei Antiterrorismo (13.260/2016) exige motivação política, religiosa ou ideológica para classificar um ato como terrorista. Facções, porém, operam por lucro e controle territorial, daí não serem enquadrados como terroristas.

Essa lacuna normativa obriga a Justiça a os ter como crimes menores dispersos - tentativa de homicídio, dano, porte ilegal de arma - sem poder dar conta do seu verdadeiro significado: o uso do terror como método de dominação.

É por isso que se propõe a criação de um novo tipo penal dentro da própria Lei Antiterrorismo: o crime de uso de métodos terroristas. A proposta prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão a quem praticar, financiar ou executar atos com finalidade de intimidar a população, paralisar serviços públicos, monopolizar serviços ou atingir a segurança nacional, ainda que sem motivação ideológica.

Entre os meios considerados típicos de terrorismo estariam o uso de explosivos, armas de uso restrito, drones armados, incêndios em serviços essenciais, sequestros coletivos, ocupações armadas de territórios e a divulgação de execuções com o objetivo de gerar pânico.

O foco não é rotular o agente como "terrorista", mas responsabilizar quem adota práticas típicas do terror para exercer poder sobre populações. Trata-se de reconhecer, na lei, o que já é realidade nas ruas.

A medida corrige uma distorção. Com a nova tipificação, ataques coordenados, bloqueios em vias, ocupações armadas ou execuções filmadas passariam a ser tratados como crimes de gravidade proporcional ao seu impacto.

Negar a natureza terrorista de práticas como essas é enfraquecer o Estado de Direito. Atualizar o ordenamento jurídico para punir o uso de métodos terroristas é essencial para conter o avanço do crime como forma de governo paralelo. É uma questão de sobrevivência institucional e soberania nacional - não apenas de política criminal.