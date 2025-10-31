Quando o crime vira guerra, é hora de punir os métodos terroristas no Brasil

Danilo Fontenelle Sampaio é formado em Direito pela UFC, mestre em Direito pela mesma Universidade e doutor em Direito pela PUC/SP. É professor universitário, juiz federal da 11ª vara e escritor de livros jurídicos e infanto-juvenis
O crime organizado no Brasil deixou de ser apenas uma ameaça difusa. Facções e milícias hoje controlam territórios inteiros, impõem regras próprias, ostentam símbolos, armas de guerra e um sistema paralelo de poder. Essas organizações explodem delegacias, queimam ônibus, impõem toques de recolher, usam drones armados, expulsam populações e divulgam execuções em vídeo como forma de controle social, dentre outros crimes.
São ações com objetivos claros: causar pânico coletivo, desafiar o Estado e manter a população sob medo permanente. Mesmo assim, a legislação penal brasileira continua tratando esses atos como crimes comuns, o que revela uma grave defasagem normativa.
A Lei Antiterrorismo (13.260/2016) exige motivação política, religiosa ou ideológica para classificar um ato como terrorista. Facções, porém, operam por lucro e controle territorial, daí não serem enquadrados como terroristas.
Essa lacuna normativa obriga a Justiça a os ter como crimes menores dispersos - tentativa de homicídio, dano, porte ilegal de arma - sem poder dar conta do seu verdadeiro significado: o uso do terror como método de dominação.
É por isso que se propõe a criação de um novo tipo penal dentro da própria Lei Antiterrorismo: o crime de uso de métodos terroristas. A proposta prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão a quem praticar, financiar ou executar atos com finalidade de intimidar a população, paralisar serviços públicos, monopolizar serviços ou atingir a segurança nacional, ainda que sem motivação ideológica.
Entre os meios considerados típicos de terrorismo estariam o uso de explosivos, armas de uso restrito, drones armados, incêndios em serviços essenciais, sequestros coletivos, ocupações armadas de territórios e a divulgação de execuções com o objetivo de gerar pânico.
O foco não é rotular o agente como "terrorista", mas responsabilizar quem adota práticas típicas do terror para exercer poder sobre populações. Trata-se de reconhecer, na lei, o que já é realidade nas ruas.
A medida corrige uma distorção. Com a nova tipificação, ataques coordenados, bloqueios em vias, ocupações armadas ou execuções filmadas passariam a ser tratados como crimes de gravidade proporcional ao seu impacto.
Negar a natureza terrorista de práticas como essas é enfraquecer o Estado de Direito. Atualizar o ordenamento jurídico para punir o uso de métodos terroristas é essencial para conter o avanço do crime como forma de governo paralelo. É uma questão de sobrevivência institucional e soberania nacional - não apenas de política criminal.
