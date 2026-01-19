Se for para confinar, não adote — nem finja cuidar

Foto: JÚLIO CAESAR Imagem ilustrativa de apoio

Não é difícil encontrar quem diga que ama animais. Difícil mesmo é encontrar quem entenda o que isso significa. Amar um bicho não é apenas dar ração, vacinas e abrigo.

É dar tempo, dar espaço, dar nome — mas, acima de tudo, dar o que não se compra em pet shop: convivência, respeito, liberdade dentro do cuidado.

Dia desses, soube de um gato adotado com festa, post no Instagram e apelido carinhoso, que hoje vive trancado na área de serviço. Sem varanda, sem janela, sem presença. A família se “acostumou”. Ele, não.

Ouvi também sobre o cachorro que late demais — porque está preso demais, sozinho demais, ignorado demais. E agora é chamado de “problema”.

Mas o que me doeu mesmo foi saber do que chamaram de “solução” em um condomínio praiano de luxo. Ali, os gatos que viviam pela área comum, há anos, foram recolhidos e confinados em uma jaula coletiva, longe da vista dos moradores — e, sobretudo, do afeto.

Estão juntos, espremidos, comedouros compartilhados, bandejas de areia expostas. Promiscuidade forçada, privacidade violada, bem-estar ignorado. Chamaram isso de cuidado.

Mas não é cuidado — é punição disfarçada de boa intenção. É estética acima da empatia. É controle social travestido de zelo. E o pior: muitos aplaudem.

Não por maldade. Mas por desconhecimento da alma animal — e por conveniência. A adoção — ou acolhimento, ou convivência — de um animal não é um gesto de caridade.

É um compromisso espiritual. É dizer “sim” a uma vida que não pediu para estar ali — mas que, agora, depende de você para que ela tenha sentido.

Não se adota por dó. Não se adota por impulso. Não se adota porque a criança pediu. Adota-se porque há espaço — na casa, na rotina e no coração.

Se for para deixar do lado de fora, do lado de dentro, ou no meio-termo de um cômodo esquecido... melhor não adotar.

Se for para se irritar com um gato que arranha a cortina, ou com um cão que late quando sente medo... melhor não adotar.

Porque o que eles precisam — antes de tudo — é de uma presença sincera. Uma atenção inteira. Um amor que não desapareça quando acaba o encanto da novidade.

Adotar é um tipo de fé. Você acolhe o desconhecido e, com o tempo, ele revela quem é. Pode ser agitado, assustado, carente, bravo — mas é seu.

E cabe a você mostrar que ele é seu — e você, dele. Afinal, como em toda fé verdadeira, não basta levar para casa. É preciso convidar para a vida. E se converterem juntos.

Se for para amar — adote. Se for para aprender o que é amor — adote. Mas, se for para trancar, controlar, calar, esconder...melhor não.

Porque o abandono mais cruel é aquele que acontece com o animal ainda dentro de casa. Ou, quem sabe, dentro de uma jaula bonita — só porque não combina com o paisagismo.

