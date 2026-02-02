Nossa Senhora das Canetas

Foto: FCO FONTENELE Imagem ilustrativa de apoio. Ozempic, Mounjaro e Wegovy no Brasil

De uns tempos pra cá uma grande amiga anda preocupada comigo. Diz que me arrisco em temas polêmicos. Não tenho qualquer intenção. Nem de me arriscar, nem de polemizar. Mas crônica que é crônica, às vezes toca nos calcanhares do cotidiano mesmo. Paciência.

Pois bem, essa mesma amiga, super devota e muito bem relacionada com o céu, doa todos os anos uma bolsa de grife para Nossa Senhora. Chanel, Prada, às vezes Hermès — depende do câmbio e da fé.

Ela explica: "Não é que Maria vá sair por aí desfilando com uma Birkin, claro. É que eu pego o valor da bolsa e dou à paróquia. A ideia é que, se eu daria esse dinheiro para o meu próprio ego, posso dar para o divino também. Maria merece um mimo".

Outro dia, conversando com ela — entre um café e um sermão leve sobre as benesses do consumo consciente — comentei sobre o sucesso astronômico das canetas emagrecedoras. "Você viu que agora custa até três mil reais o kit mensal?", eu disse, fingindo que não sabia o preço exato.

Ela, muito bem-informada, respondeu: "Claro. É o novo pretinho básico da farmacologia. Todo mundo quer usar para ficar elegante. E precisa, viu? Obesidade é doença. Mas esse remédio é como fé: é pra sempre".

Foi aí que me ocorreu a ideia de outra devoção: e se cada pessoa que compra a caneta do milagre metabólico doasse o equivalente de uma delas para quem tem o problema oposto — a ausência crônica de comida?

Imagina só: um programa nacional chamado "Nossa Senhora das Calorias", onde cada emagrecente financia um alimentado. Não é que fosse uma espécie de indulgência moderna — perca peso e ganhe pontos no céu — mas uma ação efetiva feita a bolsa de grife.

Deus me livre de virar o tipo de cronista moralista. Mas tem algo estranho nesse país onde alguns injetam um milagre no abdômen para perder peso e outros precisam de um para comer uma vez ao dia.

É cada vez mais comum ver pessoas pedindo ajuda nos semáforos, alguns com crianças no colo, enquanto alguém ao volante segura a barriga. Um procura emagrecer. Outro procura esperança.

Minha amiga achou a ideia excelente. "Genial", disse, já imaginando o projeto com logotipo, slogan e parceria com influencers católicos. "Você podia chamar de ‘Emagreça com Maria’”, entusiasmou-se, com a segurança de quem já financiou telhado de capela.

O problema é que o mundo gira esquisito e a ironia não é só social, é bioquímica. Num lado, corpos treinados para rejeitar a comida; no outro, corpos treinados para sobreviver sem ela.

Uns evitam o pão nosso de cada dia com prescrição e desconto de laboratório. Outros agradecem quando ele aparece, mesmo seco e sem manteiga. E, na fila da sopa da igreja, um menino pergunta se pode repetir o arroz.

Nesse paradoxo da vida, existem muitos exemplos, relatos e testemunhos, em todas as religiões, que nos convidam a agir não só por caridade, mas por coerência.

Porque o luxo mais raro hoje talvez seja esse: pensar no outro antes de apertar o botão da próxima compra, da próxima injeção, do próximo delivery.

No fim daquela conversa, minha amiga ficou pensativa. Pela primeira vez, não falou nada por uns bons cinco segundos — o que, para ela, é quase um retiro espiritual.

“Quer saber?”, disse enfim. “Acho que vou mesmo doar o valor de uma caneta dessas para um abrigo. Em nome de Nossa Senhora. Mas vou continuar usando as canetas, claro. Só que agora com menos culpa. Jejum intermitente de consciência. Acho até que vou emagrecer mais”.

Deu um gole no cappuccino, sorriu em paz consigo mesma e pediu um croissant com manteiga.

Antes que alguém aponte contradição, já adianto:

Talvez não sejamos tão incoerentes assim — só estamos, aos poucos, aprendendo a dividir o pão e a ampliar a consciência.

Porque, no fundo, entre uma caneta e um croissant, ainda há espaço para gestos que alimentam mais quem oferece do que apenas quem recebe.

Às vezes, a fé começa numa bolsa de grife, passa por uma caneta — e termina nos convertendo em pessoas bem mais valiosas que as aparências.

Milagres têm dessas rotas — inesperadamente chiques.

