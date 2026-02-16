Foto: Pexels/Khaola E. Imagem ilustrativa de apoio

“Esses seus textos ainda vão provocar a ira dos fundamentalistas”, me disse uma amiga, entre um gole de café e outro de sarcasmo. Ela se referia a duas crônicas. Uma sobre gatos. Outra sobre cachorros. Eu ri. Inocente. Confiante. Incrédulo, como Tomé. Mas eis que não deu outra.

Bastou eu declarar meu amor pelos gatos — com toda a reverência possível a bigodes altivos e ronronares sagrados — e a fé nos cachorros — para surgir o inquisidor. Um leitor indignado, ultrajado, escandalizado com minha "heresia doméstica".

Disse ele que certas palavras só podem ser usadas em ritos exclusivos e olhe lá. “Fé, meu caro, só em Deus”, decretou, com a solenidade de quem ergue uma fogueira.

E foi aí que me senti o próprio Giordano Bruno, prestes a arder — não por desafiar os dogmas do cosmos, mas por ousar brincar com palavras fora do altar. Porque há quem veja heresia em metáfora, e pecado em poesia.

O que talvez meu censor piedoso não compreenda é que essa tal de fé felina não disputa lugar com divindades maiores.

Leia mais Se for para confinar, não adote — nem finja cuidar Sobre o assunto Se for para confinar, não adote — nem finja cuidar

Não ameaça o trono celestial, tampouco pretende canonizar nenhum animal, nem mesmo os gatos (apesar de que, convenhamos, alguns bem que mereciam beatificação pelo olhar contemplativo e milagres emocionais).

Quando falo em fé, falo da confiança silenciosa que nasce quando um bicho livre, sem coleira nem obrigação, escolhe se deitar ao seu lado. Fé, nesse caso, é mais sobre ser escolhido sem merecer, do que sobre dogmas ou doutrinas.

Mas confesso: diante do tom inflamado da crítica, cogitei mudar de nome literário. Pensei em assinar como Danilo — o Herege. Afinal, se estamos queimando autores por figura de linguagem, que me acendam com um bom incenso de lavanda e toquem Nina Simone no fundo. Morro feliz.

Felizmente, vivemos novos tempos. As fogueiras agora são digitais, e os tribunais sagrados se reúnem nas caixas de comentários — onde a pira é feita de emojis indignados e versículos fora de contexto. Os autos de fé são posts, e os sermões vêm em caps lock.

E eu? Sigo minha vida de convertido. Uma espécie de cronista franciscano que divulga sua devoção à simplicidade dos animais e crença na evolução da humanidade, ou pelo menos em parte dela.

Leia mais Nossos dragões de estimação Sobre o assunto Nossos dragões de estimação

Devo a Lee, o gato meditativo, minha primeira epifania. E a Bella, a profetisa fanha da sacada, minha confirmação espiritual. Eles não me seguem por dever. Me testam. Me moldam. Me ignoram com profundidade. Me amam com intermitência. E talvez por isso, eu creia na pureza deles com tamanha entrega.

E a fé canina? Essa é a fundação primeira do amor incondicional — e nunca será esquecida. Já escrevi minha epístola de agradecimento a ela. Mas hoje, sou noviço em outro mosteiro, de redes de proteção e sachês gourmet, onde a liturgia se faz com olhos semicerrados e silêncio contemplativo.

A todos os crentes da palavra literal, desejo paz. Aos intérpretes dos símbolos, um bom vinho e bons livros. Aos cães, um bom passeio, sem coleira. E aos felinos, que continuem livres, miando às três da manhã para o nada — ou para Deus — porque, honestamente, quem somos nós para dizer o que é ou não sagrado?

Amiém. Ou, para não ferir sensibilidades… Aumém também. Porque no altar do afeto e da compreensão humana, sempre cabe mais de um credo.

