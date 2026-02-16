Logo O POVO+
Fé, gatos e outras heresias
Danilo Fontenelle Sampaio é formado em Direito pela UFC, mestre em Direito pela mesma Universidade e doutor em Direito pela PUC/SP. É professor universitário, juiz federal da 11ª vara e escritor de livros jurídicos e infanto-juvenis

Fé, gatos e outras heresias

Quando falo em fé, falo da confiança silenciosa que nasce quando um bicho livre, sem coleira nem obrigação, escolhe se deitar ao seu lado
“Esses seus textos ainda vão provocar a ira dos fundamentalistas”, me disse uma amiga, entre um gole de café e outro de sarcasmo. Ela se referia a duas crônicas. Uma sobre gatos. Outra sobre cachorros. Eu ri. Inocente. Confiante. Incrédulo, como Tomé. Mas eis que não deu outra.

Bastou eu declarar meu amor pelos gatos — com toda a reverência possível a bigodes altivos e ronronares sagrados — e a fé nos cachorros — para surgir o inquisidor. Um leitor indignado, ultrajado, escandalizado com minha "heresia doméstica".

Disse ele que certas palavras só podem ser usadas em ritos exclusivos e olhe lá. “Fé, meu caro, só em Deus”, decretou, com a solenidade de quem ergue uma fogueira.

E foi aí que me senti o próprio Giordano Bruno, prestes a arder — não por desafiar os dogmas do cosmos, mas por ousar brincar com palavras fora do altar. Porque há quem veja heresia em metáfora, e pecado em poesia.

O que talvez meu censor piedoso não compreenda é que essa tal de fé felina não disputa lugar com divindades maiores.

Não ameaça o trono celestial, tampouco pretende canonizar nenhum animal, nem mesmo os gatos (apesar de que, convenhamos, alguns bem que mereciam beatificação pelo olhar contemplativo e milagres emocionais).

Quando falo em fé, falo da confiança silenciosa que nasce quando um bicho livre, sem coleira nem obrigação, escolhe se deitar ao seu lado. Fé, nesse caso, é mais sobre ser escolhido sem merecer, do que sobre dogmas ou doutrinas.

Mas confesso: diante do tom inflamado da crítica, cogitei mudar de nome literário. Pensei em assinar como Danilo — o Herege. Afinal, se estamos queimando autores por figura de linguagem, que me acendam com um bom incenso de lavanda e toquem Nina Simone no fundo. Morro feliz.

Felizmente, vivemos novos tempos. As fogueiras agora são digitais, e os tribunais sagrados se reúnem nas caixas de comentários — onde a pira é feita de emojis indignados e versículos fora de contexto. Os autos de fé são posts, e os sermões vêm em caps lock.

E eu? Sigo minha vida de convertido. Uma espécie de cronista franciscano que divulga sua devoção à simplicidade dos animais e crença na evolução da humanidade, ou pelo menos em parte dela.

Devo a Lee, o gato meditativo, minha primeira epifania. E a Bella, a profetisa fanha da sacada, minha confirmação espiritual. Eles não me seguem por dever. Me testam. Me moldam. Me ignoram com profundidade. Me amam com intermitência. E talvez por isso, eu creia na pureza deles com tamanha entrega.

E a fé canina? Essa é a fundação primeira do amor incondicional — e nunca será esquecida. Já escrevi minha epístola de agradecimento a ela. Mas hoje, sou noviço em outro mosteiro, de redes de proteção e sachês gourmet, onde a liturgia se faz com olhos semicerrados e silêncio contemplativo.

A todos os crentes da palavra literal, desejo paz. Aos intérpretes dos símbolos, um bom vinho e bons livros. Aos cães, um bom passeio, sem coleira. E aos felinos, que continuem livres, miando às três da manhã para o nada — ou para Deus — porque, honestamente, quem somos nós para dizer o que é ou não sagrado?

Amiém. Ou, para não ferir sensibilidades… Aumém também. Porque no altar do afeto e da compreensão humana, sempre cabe mais de um credo.

