Foto: Reprodução/Constance/Blue Backpack Imagem do jogo Constance

Constance é um metroidvania 2D que usa a mente de uma artista como palco para uma aventura sobre burnout, criatividade e esgotamento emocional. A protagonista explora um “palácio mental” repleto de cenários fantásticos, enfrentando inimigos que simbolizam pressões internas e crises criativas.

A proposta lembra Celeste e Tales of Kenzera: Zau no modo como transforma sentimentos em desafios concretos, mas o jogo abraça uma estrutura mais aberta, o que pode tornar a evolução narrativa menos clara.

Os personagens encontrados ao longo do caminho cumprem funções simples e raramente acrescentam profundidade ao arco da heroína, o que enfraquece a força emocional da jornada, ainda que alguns momentos simbólicos sejam marcantes.

A movimentação é suave e bastante responsiva. O pincel de Constance funciona como arma e ferramenta, permitindo saltos precisos, deslizamentos e habilidades especiais que consomem tinta — um recurso que se regenera, mas cuja ausência coloca a personagem em risco.

A sensação de controle lembra plataformas modernos com pegada ágil, como Hollow Knight, pedindo atenção constante ao ritmo dos comandos. Em trechos mais complexos, como salas cheias de portais, projéteis e inimigos, a precisão exigida aumenta bastante.

Jogadores iniciantes podem estranhar seções que exigem ações quase simultâneas, mas a curva de dificuldade tende a recompensar quem insiste. O sistema de respawn, que permite voltar ao checkpoint ou recomeçar na mesma sala enfrentando inimigos mais fortes, é útil para quem não quer repetir longos trechos.

O visual merece destaque. Os cenários parecem quadros pintados à mão, variando de bibliotecas astronômicas a circos suspensos nas nuvens, sempre com cores vibrantes e personalidade própria. A direção de arte mantém o jogador curioso para descobrir a próxima área, mesmo quando o mapa não oferece tantos recursos quanto outros jogos do gênero. Certos momentos de tentativa e erro podem quebrar o ritmo, mas o design geral mantém boa legibilidade e impacto visual.

A trilha sonora reforça o clima introspectivo com piano e tons suaves, alternando com trechos mais acelerados que acompanham perseguições ou batalhas. Os efeitos sonoros são claros e contribuem para comunicar riscos e acertos sem distrair. Na prática, o áudio ajuda a manter o foco, algo essencial em desafios mais tensos.

A duração média fica perto das 12 a 14 horas, variando conforme o interesse por explorar áreas extras. Há espaço para revisitar regiões em busca de habilidades, atalhos e melhorias passivas, o que incentiva uma segunda volta para quem gosta de otimizar o próprio estilo de jogo. É uma experiência relativamente enxuta, mas que não se estende além do necessário.

Constance funciona melhor como um metroidvania elegante e acessível do que como uma grande narrativa emocional. Oferece excelente direção de arte, boa fluidez de movimento e chefes criativos, embora momentos de frustração e algumas habilidades pouco aproveitadas quebrem o brilho ocasionalmente.

