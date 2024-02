Do espírito do Bode

Foto: carlus campos 2502demitri.jpg

.

O Bode Ioio é o personagem mais imortal da história do Ceará. Não estou frescando nem desmerecendo o que, principalmente, os machos brancos cearenses impuseram como historiografia oficial daqui.

Nem padre Cícero, nem Rachel de Queiroz nem Tasso Jereissati tiveram (ou terão) a zumbaia de um dia ser empalhado. Isso sim é um "plus" de existência faraônico e cheio de permanências. Quase zero esquecimento e quase zero apagamento.

Pois! A nossa mais gozosa versão política de um ser vivo honesto e desafeito ao proselitismo está passando por um restauro do corpo eternizado pela alma encantadora (e fedorenta) das ruas mal- cuidadas de Fortaleza.

Marco Aurélio Crozariol, zoólogo do Museu de História Natural do Ceará - lugar onde o Bode está sendo restaurado, contou-me que Ioio foi "empalhado", provavelmente, em 1931. Ano em que faleceu.

O melhor vereador da história de Fortaleza, até o presentemente, teria migrado para a província em 1915. E, em 1922, foi eleito para o debique contra uma récua de políticos escroques.

"O restauro vai ampliar a duração do mais desabusado monumento de mangação que a história de Fortaleza pariu"

.

O Bode, narra Marco Aurélio Crozariol, certamente passou por um restauro ao longo do tempo. Isso é percebido através de pequenos tufos de pelos que foram inseridos na pele, mas o reparo não foi documentado nem a data nem quem o fez.

Atualmente o trabalho de preparar um animal empalhado é conhecido, tecnicamente, como taxidermia. A palavra "empalhado" era usada, porque no interior do animal, depois de retirada da pele, o corpo era preenchido com palha.

O restauro vai ampliar a duração do mais desabusado monumento de mangação que a história de Fortaleza pariu. A esfinge do Bode é um exemplar com quase 100 anos de preparação e que em muitos momentos ficou exposto à luz. O que prejudica a coloração da pelagem.

Pegou maresia na cidade solar, poeira, teve o rabo furtado e as orelhas estão também ausentes. Além disso, não havia qualquer proteção física para evitar as colônias de insetos. O bicho passará por um "banho" químico para eliminação de fungos afeitos a uma boa refeição de tempo e de registro histórico.

"O Bode Ioio passou por uma desinsetização, foi penteado, os cascos foram higienizados"

.

O taxidermista e museólogo Emerson Boaventura tem o desafio de ter o Bode no mais fiel possível na morfologia de quando viveu pelas ruas do Centro de Fortaleza. Boaventura tem na bagagem pelo menos 10 mil peças taxidermizadas em 20 anos de aperfeiçoamento do ofício de materializar "permanências".

O Bode Ioio passou por uma desinsetização, foi penteado, os cascos foram higienizados e ele precisou ser retirado da base de madeira para ser analisado amiúde em detalhes no ventre.

Ioio, peça do Museu do Ceará, poderia ter feito uma carreira política mais longeva por aqui e alhures.

Ter sido o deputado estadual e federal mais probo desde as invasões luso-católicas-protestantes. O governador menos tratante e seria um prefeito (ou vice-prefeito) menos rolando lero.

Teria sido nosso melhor político até o presentemente... Acabei não fazendo uma crônica.

"O fato é que o Bode continua atuado no espírito de mangar e vaiar a politicalha trapaceira dos aldrabões e mariolas. Ainda tá cheio deles no Ceará"

.

Tem o repórter e o cronista brigando, querendo informar sobre o restauro de uma peça popular que foi "museificada" e a vontade de chacotar com a mediocridade política ainda afeita à coluna social e, agora, ao Instagram.

Talvez seja o Bode manifestado, para além do "valor" de museu do bicho defunto... Do lugar de representação em um tempo e o prolongamento de protesto até hoje.

Não sei se o Bode deveria ficar no Museu do Ceará - lugar também de uma história contada por uma burguesia escrota que se perpertua. Não há Bom Jardim no museu...

Sei não. O fato é que o Bode continua atuado no espírito de mangar e vaiar a politicalha trapaceira dos aldrabões e mariolas. Ainda tá cheio deles no Ceará.