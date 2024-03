A casa de Waleed

Foto: carlus campos 1003demitri

O jordaniano Waleed Issa Khmayis é uma figura conhecida nos arquivos da Polícia Federal, da Procuradoria da República e da Justiça Federal no Ceará. Traficante internacional de drogas, entre as condenações está uma por tentar embarcar – de Fortaleza para a Europa – 600 quilos de cocaína, em 1992.



É um personagem encaixável em qualquer série sobre o narcotráfico envolvendo a máfia italiana e, atualmente, as teias fiadas pelas facções criminosas no Brasil e conexões.

Waleed foi protagonista de um encadeado reportagens investigativas escritas pelo repórter Cláudio Ribeiro e por mim. E, por causa da série de matérias, fomos foco de um processo inócuo, na Justiça estadual, que se desfez diante da desmedida apuração e cruzamento de informações. Jornalismo.

Pois bem, desta vez, Waleed Issa Khmayis seria a vítima. Seria o padecente de uma possível trama urdida supostamente por um advogado cearense, desses que adoram colunas sociais, ostentação no Instagram e coisas assim do andar de cima da sociedade luso-cristã-cafona daqui.



Por enquanto, não vou colocar o nome do advogado. Foi pedido de algumas fontes, mas já há processo correndo em São Paulo onde Waleed Khmayis seria o sofrente aparentemente de um golpe.



Waleed está preso, desde maio do ano passado, na Turquia. Foi alvo de uma investigação internacional que culminou com a captura de 132 criminosos em dez países, incluindo o Brasil.

A residência do jordaniano, situada entre duas casas do cearense, foi derrubada e no lugar dela foi construída outra

Uma megaoperação - a Eureka - que mirou os tentáculos da máfia calabresa N'Drangheta, liderada por Rocco Morabito. Uma organização criminosa dona de uma parte milionária do mercado de cocaína na Europa, que usa os portos brasileiros como passagem, e teria o PCC como parceiro segundo a Polícia Federal.



Pois então! Talvez imaginando que Waleed estaria fora de combate e liquidado, o advogado cearense teria dado uma de falaz e possivelmente se apossado de uma casa de 700 metros quadrados, mais o terreno, de propriedade do jordaniano em São Paulo, no bairro do Morumbi.



Na petição, a advogada de Waleed chama o advogado de "posseiro". A residência do jordaniano, situada entre duas casas do cearense, foi derrubada e no lugar dela foi construída outra edificação.



Toda a transação para "legalizar" a posse do imóvel de São Paulo foi feita em um cartório em Pacatuba

Estranhamente, toda a transação para "legalizar" a posse do imóvel de São Paulo foi feita em um cartório em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Para isso, o cearense teria arranjado um "laranja" paulista, supostamente "dono" da casa de Waleed por efeito de usucapião. Está no processo.



O "laranja" foi trazido de São Paulo para Pacatuba e tudo se resolveu por aqui, longe da comarca onde está a residência no Morumbi. Uma movimentação que não passou despercebida pelos olhos de quem teria negócios com a máfia italiana e é acusado, pela PF, de proximidade com o PCC.



Para urdir a suposta apropriação indevida da casa do homem acusado de matar dois policiais italianos na década de 1970, o cearense teria usado do argumento de que o destino do jordaniano era ignorado. Waleed responde ou já respondeu a pelo menos 26 ações judiciais. Várias ações correram à revelia.



No processo judicial, o advogado cearense sustenta que tudo está legal

A defesa do estrangeiro chega a usar uma matéria do O POVO para demonstrar que o paradeiro de Waleed era sabido e público.



Khmayis, aos 59 anos, está preso novamente, mas não é besta. Nada idiota, é um experiente viajante do mundo e do averno criminal investigado pela Polícia Federal do Brasil e pela Interpol.



De uma prisão na Turquia, ele acompanha o desenrolar de todos os lances da história que o envolve.

O jordaniano, mesmo encarcerado, se movimenta bem da cadeia e tem dinheiro suficiente para pagar uma banca de advogados na cara São Paulo.



O causídico cearense sustenta que tudo foi feito de maneira legal.



Mesmo que a lavratura da escritura da propriedade em São Paulo tenha sido feita, de maneira suspeita, a cerca de 3093 quilômetros do imóvel e do endereço das partes que a firmaram.



Os imóveis de Waleed podem ser expropriados por causa de suas condenações e prisões? Não. A não ser que a Polícia e o Ministério Público provem à Justiça que os bens são frutos da lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas ou de outro ilícito.

