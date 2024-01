Perspectivas da economia brasileira para 2024

Foto: José Cruz/Agência Brasil A política monetária restritiva aumentou os custos de empréstimos, mas não provocou um aperto das condições financeiras

Apesar de ter superado as expectativas o Brasil finaliza 2023 com uma desaceleração nos últimos meses. Caberá ao Brasil criar condições propícias em 2024 para atrair recursos internacionais e direcioná-los a investimentos produtivos.

Governo deverá buscar uma abertura comercial gradual, pois, sem isso, nossa indústria não será capaz de competir com o restante do mundo.

Esse ano de 2023 foi impulsionado por reformas e por um desempenho excepcional na balança comercial, aliado a um notável aumento do Produto Interno Bruto (PIB) do setor Agropecuário.

Em 2023 houveram algumas fatores que contribuiram para o desempenho da economia brasileira: A política monetária restritiva aumentou os custos de empréstimos, mas não provocou um aperto das condições financeiras por que o banco central conteve o impacto dos eventos que poderiam ter ameaçado a estabilidade financeira; e a melhora da oferta, acima do esperado, moderou a inflação, apesar da resiliência da demanda

A poupança real deve voltar em breve aos níveis anteriores à pandemia, a política fiscal deve ser contracionista equlibrando suas receitas e despesas e o peso econômico do maior endividamento deve crescer, enquanto a recuperação da oferta já perdeu fôlego.

O lado bom é olharmos para as condições globais com a melhora da inflação nos Estados Unidos sugerida pelo Federal Reserve (FED), o banco central do país que não deverá impor restrições significativas à política monetária, permitindo a manutenção do excesso de liquidez mundial.

Essa conjuntura internacional é favorável ao Brasil para o ano que vem. Mas o Brasil terá que tomar medidas com esforços fiscais e reformas adequadas mesmo diante do Fundo Monetário Internacional (FMI) projetar um crescimento de 1,5% para 2024

As circunstâncias institucionais nacionais são favoráveis: controle da inflação, ausência de conflitos armados e raros desastres naturais.

Agora, é preciso desenvolver políticas de curto e longo prazos a fim de captar recursos, aproveitando as dificuldades enfrentadas pelos nossos concorrentes, como Turquia, Rússia, Argentina e, até mesmo, a Índia.

No curto prazo, ajustes fiscais, especialmente no controle das despesas, seriam benéficos.

Já no longo prazo, é essencial investir na Reforma Administrativa e promover uma reestruturação nítida no sistema educacional, com ênfase na primeira infância e no ensino primário de qualidade. Educação é a base para um desenvolvimento econômico e igualdade para todos de oportunidades de trabalho.

Para as projeções de 2024 espera-se que o Banco Central comece a reduzir os juros de forma antecipada e a normalizar à política monetária. É esperar para ver.



