Networking e oportunidades de negócios

Quando falamos de Networking estamos nos referindo a crescimento pessoal e profissional. Uma das formas de ampliarmos as oportunidades de negócios, trocar experiências, obter mentoria e apoio, além de nos fortalecermos no mercado de trabalho é por meio da construção de uma rede sólida de contatos e relacionamentos.

Outro ponto importante é ajudar a superar desafios como a igualdade de gênero, a representatividade e o acesso a oportunidades de crescimento.

Podemos afirmar que em linhas gerais as redes de relacionamentos empresariais tem por mérito: estabelecer e solidificar as relações com base na confiança; criar e ampliar a autoridade profissional e empresarial e aumentar a base de clientes, parceiros e fornecedores.

Pensar de uma forma positiva com as redes de relacionamentos pode-se alcançar resultados positivos e proporcionar o fechamento dos negócios. Construir, ativar ou participar de rede deve ter um propósito específico.

Nesta perspectiva, pontuo cinco dicas que acredito que sejam importantes para quem transita neste maravilhoso mundo dos relacionamentos empresariais: foco no que se quer ter e/ ou almejar; estar presentes nas reuniões presenciais e/ ou virtuais do seu grupo; aprenda a ter foco ou seja ser objetiva no que tem interesse no momento da reunião e / ou encontro; não desistir, tudo que alcançará será resultado do que faz, articula e entrega.

A persistência e a consistência são o melhor caminho para o resultado positivo por meio do networking com propósitos específicos e foco.

A sororidade ou irmandade entre as mulheres é fundamental para que possamos superar desafios, conquistar objetivos e celebrar suas vitórias juntas. Reconhecer e valorizar as conquistas e qualidades das outras mulheres ao nosso redor é essencial para construir um mundo mais igualitário e inclusivo para todas.

Então no momento que estiverem planejando suas ações e seus projetos para alcançar os objetivos não deixem de estabelecer metas de como fortalecer o networking que por muitas vezes já existe mas sem uma prioridade de acontecer no mundo empresarial.

Na vida pessoal, quem se utiliza das redes sociais, muitas das vezes já faz isso com muita maestria. Mas no mundo empresarial ou corporativo é diferente. Fica a dica!

