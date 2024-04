Cenários do Varejo: Tendências para 2024

Foto: Fabio Lima A busca pela sustentabilidade e pela integração dos canais de venda (e-commerce), além do uso/ inovações da tecnologia, são uma demanda dos consumidores e um objetivo para os varejistas.

O segmento do varejo a cada ano se reinventa e evolui. Tudo isso ocorre devido a mudanças de hábitos de consumo e para essa adaptação as lojas de diferentes departamentos tendem a acompanhar esses avanços.

Há uma estimativa que o setor atingirá R$ 28,6 bilhões em todo o mundo se houver adoção do comércio unificado, segundo Relatório do Varejo 2023, realizado pela Adyen. De uma maneira geral, os consumidores estão dispostos a aceitar novas tecnologias e buscar novos vendedores, sem limite territorial. Isso é uma verdadeira transformação de hábitos de consumo e mudança de cultura.

Fatores relevantes que interferem no comportamento do mercado são: novo governo e sua meta fiscal, as guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e a Faixa de Gaza.

Tudo isso impacta a economia e o consumo. Diante das oscilações no preço, o varejista precisa se reestruturar e se adaptar aos novos hábitos dos clientes para ganhar destaque na sua área e ter uma vantagem competitiva.

A economia circular está diretamente ligado à sustentabilidade e busca um uso mais consciente dos recursos naturais, incentivado pelo consumo consciente. O varejista tem que adaptar o processo produtivo e as vendas das mercadorias. O público da Geração Z, nascidos entre 1995 e 2010 são os que estão mais dispostos a pagar até 10% a mais por um produto sustentável. Este público está tomando mais decisões de compras com base em práticas sustentáveis de varejo.

As tecnologias impulsionaram a segurança e o desenvolvimento de outras formas de pagamento digitais, além do PIX, QR Code e carteiras digitais.

Há uma tendência de entender o posicionamento da marca em relação as pautas sociais e também como o empreendimento trata seus colaboradores. As questões ambientais são levadas em consideração quando se fala em varejo.

A gestão de varejo usa os dados como tomada de decisão. É uma tendência que permite coletar informações anteriores para prever cenários e, assim, desenvolver um planejamento estratégico de qualidade. Utilizar os bancos de dados como sistemas de Business Intelligence ( BI). Dessa forma, é muito mais fácil ter segurança para sua loja em períodos futuros.

Outra tecnologia de destaque entre as tendências do varejo no Brasil é a inteligência artificial (IA), que diz respeito à capacidade das máquinas de executarem tarefas complexas relativas a seres inteligentes. Um exemplo do uso da IA no varejo é na otimização de estoque, conseguindo capturar dados do real consumo das lojas e sugerindo o reabastecimento de acordo com a demanda.

Chatbots, tira dúvidas dos clientes, utilizando uma solução tecnológica. As lojas Amazon e Magazine Luiza tem apostado nisso e tem tido grandes resultados.

Ficam as dicas. Varejistas sigam essas orientações que terão grandes resultados.