Desvendando o comportamento econômico

Desde 2017, quando Richard Thaler ganhou o prêmio Nobel de Economia, o assunto Economia Comportamental passou a ser pauta de manchetes de jornais e na vida das pessoas.

Quando a temática é a tomada de decisão envolvendo escolhas, até as mais complexas - como realizar investimentos financeiros -, as pessoas têm que se preocupar, pois terão impactos diretos na vida delas.

O comportamento humano está relacionado diretamente à decisões econômicas e de consumo. Há uma tendência de agir de modo mais focado na emoção do que na razão. Isso acontece quando algum de nós já comprou algo de que não precisava por impulso: Ou, então, pagou mais caro por algo que deseja muito, mesmo sabendo que o preço não correspondia ao valor do produto?

As pessoas, na vida real (os Homo Sapiens), tendem a pensar e a se comportar de modo totalmente diferente do homem idealizado (o homo Economicus) que está na base das Teorias Clássicas Econômicas. Nessa teoria, o homem toma decisões racionais sempre escolhendo o melhor para si de um orçamento limitado, buscando alcançar o equilíbrio nas finanças e na vida, sendo que este comportamento também se reflete nos mercados.

Na vida real, as pessoas percebem muito mais as situações de mudança da riqueza, do que as situações de estado de riqueza, sendo que a Economia Comportamental foca justamente em estudar esses processos de mudança. Quando acontece isso, as pessoas se expõem ao risco por terem uma aversão maior à perda do que ao ganho, ou seja, de que as pessoas tendem a se arriscar mais para evitar uma perda, do que para conseguir um ganho.

Existem também algumas situações em que as pessoas aceitam a perda porque faz parte do jogo, como por exemplo, pagar seis meses de academia de ginástica, mas só treinarem dois meses. Para algumas pessoas, tem sentido fazer um bom investimento se um bem adquirido de algum modo, consumiu depois de um tempo um produto que custou no passado menos do que vale hoje.

Exemplo clássico disso são os colecionadores de vinhos. No geral, as pessoas têm a percepção de que tiveram um ganho, pois estão consumindo algo muito valorizado, apesar de que na prática a situação corresponde a uma perda financeira.

Quando se fala em finanças pessoais como, por exemplo, a realização de investimentos, as pessoas podem não prestar atenção nos valores das taxas cobradas, geralmente, na forma de porcentagens, apesar de apresentarem um índice baixo - entre 0,1% a 2% do lucro -, podendo corresponder a um alto valor monetário, levando o indivíduo a grandes prejuízos financeiros.

Na prática, a teoria comportamental pode ser utilizada pelos gestores ou empreendedores para aumentar o grau de valor percebido pelas pessoas sobre seus produtos ou serviços, contribuindo para que as mesmas não se sintam extorquidas em situações de aumento de preço e ampliem sua percepção sobre as transações econômicas, considerando-as justas.

Isso acontece quando as pessoas aceitam pagar mais caro por um almoço, quando têm consciência de que o aumento do valor da refeição ocorreu devido à inflação sobre os alimentos, e não por uma vontade deliberada do dono do restaurante para obter mais lucro.

Fica a dica: ler e se apropriar de conteúdo relacionado à Economia Comportamental e à Psicologia trará ganhos para vida a pessoal e profissional das pessoas.