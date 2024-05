Fortalecimento do empreendedorismo

Foto: Getty Images Decreto pode beneficiar mais de 10,3 milhões de mulheres empreendedoras, que representam 34% do setor no Brasil

.

Em virtude das medidas do Governo Federal para incentivar os microempreendedores e o empreendedorismo feminino foi lançado, recentemente, um decreto sobre a Política Nacional de Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (MPE’s).

A medida tem como objetivo a orientação e o assessoramento à programas, projetos e ações - em todas as esferas da administração pública direta e indireta - dos Serviços Sociais Autônomos e de entidades paraestatais e privadas, que impactem as microempresas e as empresas de pequeno porte.

Outros benefícios são:

• Incentivar o associativismo, o cooperativismo e a plena capacitação dos empreendedores;

• Facilitar acesso ao crédito sustentável e concessão de garantias;

• Criar mecanismos para a geração e implementação de inovação e de tecnologias, bem como a adoção de iniciativas de sustentabilidade ambiental.

Isso trará ganhos para 40 milhões de empreendedores que existem no nosso País. Visto que os pequenos negócios já são responsáveis por cerca de 30% do Produto Interno do Brasil (PIB).

A partir de agora, com uma política integrada e com os esforços do presidente Lula para alavancar este setor que gera tantos empregos, tenho certeza de que todos os brasileiros serão impactados pelos avanços que estão sendo propostos com a medida. Isso alavanca a economia nacional, gerando emprego e renda para milhares de pessoas.

O decreto ainda faz ajustes no Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que tem como objetivo encaminhar propostas que garantam o tratamento favorecido e diferenciado para o setor.

Outra medida foi a promoção do empreendedorismo feminino no Brasil, como instrumento de inclusão social e econômica. A medida estabelece as bases para a “Estratégia Elas Empreendem” e cria o “Comitê de Empreendedorismo Feminino”.

Isso reafirmará o compromisso do Governo com a promoção do empreendedorismo feminino, apoiando mais de 10,3 milhões de mulheres empreendedoras, que representam 34% do setor no Brasil.

Essa iniciativa representa um avanço na criação de um ambiente mais inclusivo e favorável às MPE's, com mais liberdade empresarial, simplificação nas normas, implementação de programas de fomento, entre outros benefícios.

Fica a dica: vale a pena investir no empreendedorismo, já que nosso País tem avançado com medidas inovadoras e estimulando as MPE’s a crescerem, gerando emprego e renda para população brasileira,