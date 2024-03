Um nome na memória

Foto: Reprodução Redes Sociais Imagens do disco 'Aline', lançado em 1979

No início dos anos 2000, tornou-se febre o compartilhamento de arquivos de áudios em blogs, orkuts e outras plataformas. Nessa leva, começaram a ressurgir obras lançadas décadas antes, muitas delas de forma independente ou sem apoio de gravadoras, mas que guardavam alguma história curiosa. Um desses discos foi lançado em 1979 e trazia na capa uma preciosa ficha técnica em formato de galeria de fotos. Entre jovens estrelas da música instrumental, estão lá Toninho Horta, Leo Gandelman e Rafael Rabello.

Na contracapa, escrito a mão, um texto de Aldir Blanc se divide entre elogios à protagonista do disco e críticas ao mercado fonográfico. "O disco de Aline é duas vezes independente. Responde com fibra e determinação ao bloqueio econômico, e ainda aceita o risco, inerente à profissão artística. Aline não imitou ninguém". Aline Mendonça Luz, natural de Montes Claros, Minas Gerais, cantava desde pequena em rodas de serestas e ainda criança se matriculou num conservatório para estudar canto.

A carreira profissional começou por volta dos 18 anos. Ela montou espetáculos, participou de festivais e dividiu o palco com Clementina de Jesus no show "O Velho e o Novo". Também gravou compactos sem muita repercussão e se inscreveu no programa de calouros de Silvio Santos porque queria comprar um jipe. Foi lá, ganhou e voltou para casa de carro. No Rio de Janeiro, cantou em inferninhos para se sustentar e teve entre seus fãs o artista marginal Madame Satã, para quem ela cantava "Nervos de Aço".

Cantora de interpretação dramática e voz grave, Aline chamou a atenção da crítica que fez comparações dela com Maria Bethânia e Sarah Bernhardt. Mas a mineira preferiu criar seu próprio caminho e fundou a Companhia Vento de Raio, gravadora independente por onde ela lançaria trabalhos próprios e de amigos. Foi assim que ela lançou "Aline", em 1979, o primeiro disco independente de uma cantora brasileira. O diálogo que abre a faixa "Perna Curta" questiona por que fazer uma "coisa tão arriscada" e não arranjar um "trabalho direitinho, fixo". A resposta está na solidariedade que ela encontrou nos músicos que estampam a capa.

Márcio Resende, carioca radicado no Ceará, também fez parte das gravações. "Eu era novo, 17 ou 18 anos. O Toninho Horta me chamou e pediu pra chamar outro flautista. Chamei o Fernando Brandão, que hoje é professor na Berklee College of Music em Boston. Foi a primeira gravação minha como músico profissional", lembra ele que não recebeu cachê, mas guarda uma cópia autografada do disco. "Márcio, a participação de pessoas como você torna possível um trabalho independente. Um beijo", escreveu Aline. Márcio só esteve com ela nesta gravação. Depois não se encontraram mais.

Com 12 faixas, "Aline" traz uma inédita de Caetano Veloso ("Amo-te (mesmo) muito"), que ela já havia registrado num compacto que não foi lançado por que a gravadora achou pouco comercial. De João Bosco e Aldir Blanc, ela recebeu três faixas, incluindo "O Cavaleiro e seus Moinhos", gravada por Elis Regina, assim como "Vento de Maio", de Telo e Márcio Borges. E tem a delicada "Ponta do Seixas", de Cátia de França, que décadas depois seria regravada por Amelinha.

Aline lançaria outros dois discos e fez muitos shows. Também se engajou na luta dos artistas contra a ditadura militar, estudou a obra de Guimarães Rosa e tornou-se uma militante da causa ecológica, fazendo desta uma segunda grande bandeira de sua vida. Casou, teve filhos e morreu em 21 de outubro de 2003, aos 56 anos. Deixou gravações inéditas que esperam a hora de chegar ao público. Embora nunca tenha alcançado grandes plateias nem tenha um hit memorável, essa mineira guerreira deixou uma obra marcante e uma história a ser contada. Para um artista de verdade, é o suficiente.





A Lista de Aparecida Silvino

Chiquinha Gonzaga - Por ser a primeira, por ser divertida, por ser combativa. Por ter feito música que escuto até hoje! Por ser pianista.

Suely Costa - Por ter embalado minha adolescência com "Mundo Delirante"! Por ser pianista! Por ter escolhido continuar compositora em plena década de 1970 no Brasil.

Fátima Guedes - Por ser tão imprescindível quanto sua canção "Flor de ir embora"! Não quer agradar. Faz música como quem conversa!

Ria Lee - Admiro por ser linda! Por ser intensa! Por ser amorosa e ácida! Por me fazer dançar!!!

Marisa Monte - Porque faz todas as músicas que eu poderia ter feito, mas ela fez antes de mim… É bem assim! A estas mulheres o meu respeito! Me inspiram e piram tudo ao mesmo tempo!

Notas Musicais

Sem parar

Depois de anunciar férias inegociáveis, Caetano Veloso já fez show, marcou turnê, gravou com amigos e agora lança novo single. "La Mer" é um clássico francês de Charles Trenet, que ele regravou para a trilha do filme "Une famille". A releitura em voz e violão já está nas plataformas de streaming.

Let's play that

A cantora Patrícia Ahmaral reuniu num único pacote virtual seu projeto em homenagem ao poeta piauiense Torquato Neto. Antes dividido em dois volumes, o tributo retorna na íntegra, com 19 faixas e participações de Paulinho Moska, Jards Macalé e Chico César.

Do baú

Compositor da black music nacional, Hyldon lançou o single "Obaluaê", de 1989, mas ainda inédito nas plataformas de streaming. A faixa antecede novos projetos do compositor de "Na rua, na chuva, na fazenda". A capa do single é assinada

pelo artista visual

Weber Bagetti.