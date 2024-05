Boca Livre de volta

Foto: Leo Aversa/ Divulgação Grupo Boca Livre

Três anos depois do afastamento, o Boca Livre está volta aos palcos e anuncia disco novo. "Rasgamundo" traz para perto do quarteto novos compositores, como Tim Bernardes. O primeiro single do projeto foi "Rio Grande", parceria de Zé Renato com Nando Reis lançada em 2023. Agora chega às plataformas uma versão folk de "O Vento", dos Los Hermanos. Na leitura do Boca, a canção tem tons menos dramáticos e mais delicados. Outra novidade do disco vai ser "Sentimentos Nus", parceria de Zé Renato com Erasmo Carlos. Em 27 de junho, o grupo apresenta o novo show no Riomar Fortaleza.