Foto: Aurélio Alves Show Caetano e Bethânia em Fortaleza

Muito se aguardou pela passagem de Caetano e Bethânia pelo Ceará. Fortaleza não estava no anúncio das primeiras datas da turnê milionária, mas foi incluída logo em seguida. Eis que, no dia 16 de novembro, os filhos mais famosos de Santo Amaro subiram ao palco montado no Castelão - que não ficou lotado, mas recebeu uma plateia volumosa e empolgada que vibrou ao longo das 40 músicas do repertório.

Com tantas músicas, houve espaço para sucessos, lados B, solos e duetos, homenagens e momentos questionáveis. Até pelo formato de megashow, quem vinha acompanhando notícias da turnê teve poucas surpresas. Fazendo caber tanta música dentro do tempo previsto - cerca de 2 horas, não havia brecha para conversa ou interação, fosse com o público, fosse entre os irmãos. E aí fica um ponto baixo do show: Caetano e Bethânia pereciam presos aos espaços demarcados, preocupados em ler as letras nos monitores, distantes das figuras expansivas que são em seus shows individuais.

Fora essa rigidez e cuidado com o todo, não faltaram belezas no encontro. Teve a emocionante homenagem a Gal Costa, teve samba da Mangueira, lembranças da tropicália e resgates interessantes, como "Motriz" e "Dedicatória", ambas de Caetano (a segunda só havia sido registrada em um programa de TV). Em seu momento solo, Caetano foi bem populista: tinha opções bem melhores em seu repertório, mas ele cantou, entre outras, "Sozinho", "Leãozinho", "Você não me ensinou a te esquecer" e um dispensável louvor do pastor e cantor Kleber Lucas. Bethânia se saiu melhor relembrando a lindíssima "Brincar de viver", assim como "Negue", "Explode coração" e "As canções que você fez pra mim".

Já de contrato assinado, a turnê Caetano&Bethânia vai ganhar registro em áudio e vídeo que em breve estará nas plataformas digitais - e provavelmente em vinil. O primeiro single é "Fé", de Iza, um dos pontos altos do show ("Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda"). Fora isso, ficam as lembranças de um encontro histórico que rendeu um espetáculo com muitas belezas e pouca espontaneidade.