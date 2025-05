DJ Barry White, o mestre de cerimônias do Cais Bar conta sua história

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 16.05.2025: Barry White, Dj do Cais Bar. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Nascido em 1944, Barrence Eugene Carter teve uma vida difícil até descobrir na música um meio de se tornar imortal. Depois de uma adolescência agitada e de mais de uma dezena e meia de prisões, ele tornou-se maestro da Love Unlimited Orchestra e um dos destaques da cena disco internacional com o nome de Barry White. A quilômetros do Texas, onde nasceu o compositor de “You’re the first, the last, my everything”, nasceu em 30 de outubro de 1963 Francisco Urbano Alves Ribeiro, filho de um vigia da Maternidade Escola e de uma dona de casa. Ele também encontraria na música uma forma de existir na história de Fortaleza.

Confira mais notícias de música na coluna Discografia

Por mais de 20 anos, Urbano comandou a música no Cais Bar, ponto obrigatório da boemia fortalezense de 1985 a 2003. Ali chegavam políticos, artistas, intelectuais e qualquer outro apreciador de cerveja gelada ou do inesquecível Pedacinho do Céu (tira-gosto feito com peito de frango recheado com queijo e presunto, frito à milanesa). A casa de andar localizado de frente para o mar da Praia de Iracema, ali próximo de onde hoje existe o Centro Cultural Belchior, recebeu famosos e anônimos que só queriam curtir um dos lugares mais agradáveis de Fortaleza à época. De Ciro Gomes a Beto Guedes, muita gente andou por ali.

Cais Bar, ícone da música e da boemia, completa 40 anos de saudade

Muito antes de fixar residência, de quinta a domingo, no Cais Bar, Francisco Urbano descobriu a música pelo rádio do pai. Em algum momento da adolescência, um amigo lhe deu o apelido que pegou até hoje: “Barry White” virou nome artístico quando ele entrou para a turma que cruzava o interior cearense fazendo festas com som mecânico. Curiosamente, ele não conhecia o homônimo norte-americano. Itapipoca, Acaraú, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Madalena foram alguns dos municípios por onde passou a turnê. “Você vê que, naquela época, o interior não tinha conjunto. Só era som mecânico mesmo”, conta ele que, além de aprender a comandar a aparelhagem, mixar, selecionar repertório, ainda ajudava a carregar o caminhão com o equipamento.

Barry White e o Cais Bar

Quando essa fase acabou, ele ficou parado até o vizinho Sá Filho, que era garçom, o indicar para o Cais Bar. Apresentado ao Joaquim Ernesto, dono do bar, ele mostrou as credenciais de DJ e foi aceito para assumir o posto que ficava num canto bem à frente do balcão. De terça a domingo, ele chegava por volta das 16 horas e ficava até a madrugada. Numa dessas, viu Luiz Melodia curtir um dia inteiro entre o público comum da casa. Em outra, viu Cássia Eller e Paulinho Pedra Azul participando das rodas de choro. Djavan, Amelinha, Fagner, Chico César também “deram muita canja” por lá.

No começo, a grande dificuldade de Barry White era encontrar as músicas que queria tocar nas poucas fitas K7 que a casa tinha. “Rapaz, eu sofri ali, viu? Para procurar música numa fita K7 era difícil”, conta entre risadas. Depois veio a era do CD para facilitar a vida. “Ah, aí foi uma maravilha”, segue aliviado. No repertório, muita MPB, rock nacional e flashback, o mesmo que ele guarda na coleção de CDs e DVDs em casa.

Ainda entre os artistas que conheceu no Cais Bar, ele destaca Paulo Façanha e Kátia Freitas entre os que se tornaram ídolos. Sobre alguém que ele gostaria de ter conhecido, Caetano Veloso é o nome que vem de imediato. “Queria muito ter visto um show dele”, comenta sobre o compositor que ele chegou a ver numa mesa do La Trattoria, restaurante que ficava ao lado do Cais Bar. “Fiz só olhar mesmo”, lamenta conformado.

Colado ao calçadão, o Cais Bar tinha uma vista privilegiada para o mar de Iracema. Do seu balcão, Barry White viu ídolos chegarem, famílias e amigos se reunirem, crianças brincando nas piscininhas que a água do mar formava próximo às pedras. Com o tempo, ele viu essa mesma movimentação reduzir, o público diminuir e a Praia de Iracema perder seu brilho. Quando o bar fechou, ele passou apertos e precisou vender discos e DVDs para sobreviver. Perguntado sobre o que sente falta daquela época, ele é taxativo em citar a carteira assinada e o salário fixo. Em seguida, trabalhou no Bar do Papai por um período curto e hoje toca, de sexta-feira a domingo, no Cantinho do Frango.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 16.05.2025: Barry White, Dj do Cais Bar. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Aos 62 anos, solteiro, sem filhos, morando só em um apartamento alugado (R$380 por mês), ele afirma que o sufoco é grande. Entre um LP e outro que bota para tocar no Cantinho, ele aproveita para vender pendrives com sua curadoria especial de músicas. E não falta quem chame seu nome pedindo para tocar alguma coisa. Claro, ninguém chama por Francisco Urbano, mas sim por Barry White, até para demonstrar intimidade. Muitos destes são ex-frequentadores do saudoso Cais Bar. Com semblante tranquilo, até meio tímido, Barry sorri e passa para a próxima música.



Leia mais Cais Bar: o encontro de amigos segue até a atualidade

Cais Bar, ícone da boemia, completa 40 anos de memórias e saudade Sobre o assunto Cais Bar: o encontro de amigos segue até a atualidade

Cais Bar, ícone da boemia, completa 40 anos de memórias e saudade

Notas musicais

Inventário

Na sexta-feira, 23, às 19 horas, a loja Hi-Five recebe o lançamento do livro "Fortaleza Sônica", um inventário sobre 50 anos de rock em Fortaleza. O trabalho de 927 páginas é assinado pelo músico e produtor George Frizzo.

Mais MPB

Dois anos depois do volumoso e desconexo "As Palavras Vol. 1 e 2", Rubel anuncia uma volta às raízes. Depois de passear por pagode, funk e forró, seu terceiro disco, "Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?", se volta para composições intimistas e profundas. O lançamento está previsto para 29 de maio.

Novo Rolê

O cearense Mateus Fazeno Rock está trabalhando em seu terceiro álbum. O lançamento será em agosto pela Deck Discos, gravadora que já lançou gente como Elba Ramalho e Elza Soares. A produção é de Fernando Catatau e de Rafael Ramos.

Re-Tributo

A cantora carioca Anna Ratto volta a abordar a obra de Arnaldo Antunes no disco "Vison Negro". Quatro anos depois de "Contato Imediato", ela grava mais 10 do paulistano, sendo cinco inéditas.

De Volta

Depois de um hiato de cinco anos, a banda cearense Canil lança o EP "Caramelo", com quatro faixas inéditas. Com produção de Moisés Veloso, o álbum reúne composições antigas que estavam inéditas. Mas eles já sugerem que, em breve, deve vir um novo trabalho com a produção recente