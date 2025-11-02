Cearense lança livro em que analisa a obra do líder do The Doors

Foto: Joel Brodsky/ Elektra Records/ Divulgação Jim Morrison à frente do The Doors

Nunca ouvi relatos sobre uma relação de Jim Morrison com o Brasil. Mesmo sabendo que a introdução de "Break on through" é um samba, essa influência deve ter chegado ao líder do The Doors via ondas de rádio ou algum disco que caiu nas mãos da banda. Fora isso, desconheço qualquer relação conosco. O que não impediu o quarteto americano de cultivar fãs por aqui. Entre eles, a escritora e pesquisadora Meire Viana, que mantém canais no Youtube ("Jim Morrison, o poeta selvagem") e no Instagram (@performances_jim) sobre as palavras deste que é um dos grandes poetas do rock.

Escritora, poeta performática, professora com doutorado pela Universidade de Murcia, Espanha, ela é autora de "O divino escárnio - Poesia e Performance", livro recém-lançado pela editora Pasavento. O trabalho aborda aspectos da letra densa, caótica e imagética do americano que entrou - em 3 de julho de 1971 - para o mítico grupo de roqueiros que morreram aos 27 anos. "Eu fui em busca de um tesouro que é a sua poesia. Na verdade, ele queria ser reconhecido como poeta", afirma Meire, deixando claro que seu livro, embora registre aspectos biográficos, não é uma biografia.

Um deles é bem conhecido pelos fãs de The Doors: ainda criança, Jim viajava com a família quando viu um caminhão carregando indígenas chocado com outro automóvel. Ele viu muito sangue no chão e afirmava que, desde então, passou a ser seguido por um espírito xamã. Segundo ele, esse espírito seria o responsável por canções emblemáticas como "The end", "People are strange" e, claro, "Light my fire", bem como pela forma incendiária como ele interpretava as canções, entre gritos, olhares e quedas.

"Eu exploro a poesia e também alguns elementos que ele trabalha no palco. A queda, o grito. Uma pessoa que não conhece vai dizer assim: 'Pô, o cara estava doidão'. Ele não estava tão doidão, estava fazendo um trabalho teatral, cênico", explica Meire. Se jogar no palco, dançar, a voz empostada, improvisar longos textos e criar personagens estavam entre os artifícios que o "Rei Lagarto" usava nos palcos. "Em outras práticas performáticas, Jim rasteja pelo chão, se contorce, ajoelha, esfrega a genitália na haste do microfone, se enrosca nele, conduzindo o público ao delírio. A ideia era estabelecer uma sintonia entre a palavra e o corpo", escreve ela no capítulo dedicado à queda e ao grito.

Infância, filosofia e escapismo são outros aspectos analisados por Meire. Ela se aproximou de Jim Morrison com o filme de Oliver Stone (1991), em que o músico é interpretado por Val Kilmer. Durante a pandemia, ela buscou tudo que encontrava sobre sua obra poética, incluindo faixas gravadas pelos Doors, o único álbum solo ("An american prayer", só de poesias), trabalhos acadêmicos e livros com textos raros e inéditos. Meire também conheceu pessoas que estiveram próximas de Morrison. "Conheço um rapaz que tocava blues nos showzinhos da noite junto com o The Doors. Ele já me contou vários episódios do Morrison, das loucuras", ri a pesquisadora.

E em loucuras Jim Morrison era PHD. Dos excessos que o levaram a morrer na banheira de um apartamento em Paris até a tensa relação com os pais, tudo nele era misterioso e profundo. É no universo de quem transformava anjos e demônios em poesia e atuação que Meire Viana mergulha em busca de decifrar elementos. "O divino escárnio" é curtinho diante da lenda que se tornou Jim Morrison. Mas o texto é didático o suficiente para gerar curiosidade em novos fãs, bem como lança um olhar atento e acadêmico sobre um personagem que quis ir além da performance.

Agenda

"O divino escárnio" tem três lançamentos em novembro: quinta-feira, 13, às 19h, no restaurante Bruta Flor; sexta-feira, 14, às 20h, no bar Rock80 (Parquelândia); e sexta-feira, 28, na Ria Livraria, em São Paulo





A lista de Thiago Frota

You're Lost Little Girl - Uma balada psicodélica e calma. A voz de Jim Morrison é sussurrada e vulnerável, criando uma atmosfera sonhadora e hipnótica, perfeita para relaxar.

The Spy - Um blues lento e melancólico. Morrison canta como um "espião" desconfiado em um relacionamento, com um toque de gaita e um ritmo de bar noturno.

Hyacinth House - Melodia enganosamente doce com uma letra profundamente triste. O teclado imita um cravo e a música tem um ar delicado e resignado, refletindo a melancolia final de Morrison.

Who Scared You - É uma faixa vibrante com influências de jazz-rock e R&B. Destaca-se pelo uso de metais e cordas e pelo ritmo contagiante, mostrando um lado mais experimental e enérgico da banda.

Indian Summer - Uma canção rara e minimalista. É uma meditação lírica, quase um canto, com instrumentação simples (principalmente guitarra e voz), criando uma sensação de mistério e rito.



