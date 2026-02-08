Quando quarta-feira chegar: Romulo Fróes lança "Boneca Russa"

Foto: Capa do disco "Boneca Russa"/de Romulo Fróes/Gravadora YB Music/REPRODUÇÃO Capa do disco "Boneca Russa", de Romulo Fróes

O novo álbum de Romulo Fróes chega na quarta-feira de cinzas, na despedida do Carnaval deste ano. E trata do fim, do adeus, do nunca mais. Pois é, Romulo não tem medo da tristeza, porque na verdade, a espanta cantando, compondo, produzindo. O disco é uma ode à canção, evidenciada pelas suas letras e voz de sambista do fim do mundo - e essa menção não é à toa. Ele é autor, em parceria com Alice Coutinho, da música "A Mulher do Fim do Mundo", de 2015, consagrada na voz de Elza Soares (1930-2022), e gravada duas vezes por ele, mais recentemente num single para celebrar os dez anos da composição: "Meu choro não é nada/além de Carnaval/.../na chuva de confetes deixo a minha dor/na avenida deixei lá…".

Muitos Carnavais depois, Romulo lança "Boneca Russa", produzido por ele e Marcelo Cabral (Cabralha), na gravadora YB, com a bela capa assinada por um desenho e projeto gráfico de Thiago Lacaz. Um disco nú, em todos os sentidos, porque tocado pelo baixo acústico de Cabral, e Romulo narrando a sua temporada no inferno depois de uma separação, como: "Abra meu corpo boneca russa/Cave bem fundo até a ferida/Enche de ar o pulmão e tussa/O sangue da triste figura escondida", na faixa-título do álbum, em que todas as canções foram escritas por ele, exceto as músicas "Um Estandarte para Mim", parceria com Ná Ozzetti, e "Olga", dele e Alice Coutinho, presente para a filha dos dois.

Um mergulho denso (como não poderia ser?) na dor da ausência latejando. E o sentimento de que o Carnaval também pode ser melancolia me lembrou dos grandes sambas tristes no meio da festa ("Bloco da Solidão", do cearense Evaldo Gouveia e Jair Amorim; "Retalhos de Cetim", de Benito Di Paula, entre outros). É o fim da festa e as cinzas rondam os versos de Romulo: "Por que tenho que tocar o chão?/Minhas pernas não me deixam voar/Levo o peso de uma multidão/Sou do bloco que não pode parar" (de "Um Estandarte para mim"). Ou "A manhã vem me avisar/Novo sol vem lá/Quente quente vai varrer/Morre nasce um novo Carnaval", na mesma música.

Na metáfora da boneca russa, as canções vão seguindo até a 13ª - é um álbum para ouvir inteiro, algo não tão comum hoje em dia, mas necessário aqui - e como disse o escritor e compositor Guto Leite na apresentação do disco, as faixas vão desfilando como "passistas", na sequência de novas músicas que, na verdade, são as mesmas continuando o tema das anteriores. "Se fosse um desfile carnavalesco, eu diria que há evolução coerente, densa, firme, mas também todas as alas desfilam sob um mesmo samba-enredo".

O baixo de Marcelo Cabral conduz esse trajeto com a mesma amplitude, com sonoridades que surpreendem. É tudo grave, tudo chão. "Fim das horas em segredo/Dos seus olhos sobre mim/ Fim do Carnaval vermelho/Fim do seu amor no fim". Agora é cinza.





Ficha técnica

Boneca Russa - Romulo Fróes - Ybmusic

Produzido por Marcelo Cabral e Romulo Fróes

Gravado, mixado e masterizado por Carlos "Cacá" Lima nos estúdios YB

Romulo Fróes: Voz / Marcelo Cabral: Baixo Acústico

A&R: Maurício Tagliari

Arte da capa: Desenho de Romulo Fróes

Projeto gráfico: Thiago Lacaz





Biografia de Clodo, Climério e Clésio: a vida é que tem razão

Entre os anos 1970 e 1980, quando Brasília vivia uma efervescência cultural com reverberação no País, e foi a ponte para artistas cearenses, que antes de se estabelecer em São Paulo e no Rio de Janeiro, tiveram passagens por lá em festivais de música definitivos para suas carreiras; antes do estouro do rock nacional com bandas brasilienses emplacando hits, três irmãos piauienses - Clodo (1951-2024), Climério e Clésio Ferreira (1954-2010) - ganhavam as rádios com suas canções nas vozes de Fagner, Ednardo, Nara Leão, Dominguinhos, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Tim Maia e MPB4. "Arrepare, não/Mas enquanto engoma a calça/ Eu vou lhe contar/ uma história bem curtinha/fácil de cantar/Porque cantar parece com não morrer" são versos populares que atravessam gerações, na canção de Ednardo e Climério. Tem ainda "Cebola Cortada" (Petrucio Maia/Clodo), "Revelação" (Clesio/Clodo). E muito mais.

Os Ferreira, uma tríade que foi cantada por Nara Leão como "Cli-Cle-Clo" (música de Nara, Fagner e Fausto Nilo) ganharam uma biografia, "A Profissão do Sonho", assinada por Dea Barbosa e Severino Francisco. Os lançamentos têm acontecido com a presença de Climério, dos filhos músicos Pedro e João Ferreira, além dos autores.

Basta abrir uma página do livro para encontrar histórias saborosas da MPB. E os cearenses estão lá, em narrativas com Rodger e Fausto Nilo, entre outros. Como na página 180, em que Fausto Nilo conta como nasceu a canção "Barco de Cristal", parceria com Clodo e Rodger, feita numa noite de frio, e com a referência do clássico "Amarcord", de Fellini. Dea e Severino querem lançar em Fortaleza e nós esperamos que aconteça. Vai ser histórico!



