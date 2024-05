Filé mignon, sempre!

Foto: Divulgação Steak au Poivre – Um classico francês feito com os medalhoes de filé

Ele já foi um corte de grande ostentação, seja pelo preço, pelo sotaque francês ou por ser conhecido no mundo todo e estrelando pratos de grandes chefs da gastronomia mundial. É versátil , saboroso e consegue ser magro e macio ao mesmo tempo.

Afinal, quem não gosta de um filé mignon?

O filé mignon é localizado na parte traseira do animal, em uma região de pouco movimento, o que proporciona muita maciez, não é à toa que é considerado o corte mais macio. Consiste em uma peça de cerca de dois quilos, sendo magra, sem nervos, com pouco marmoreio, mas bem irrigada.

Em inglês recebe o nome de tenderloin, em espanhol é lomo e, em francês, filet. Do coração da peça é retirado o bife conhecido como chateubriand. Se feito mal passado, no forno e cortado em finas fatias, é chamado de rosbife (do inglês "roast beef"). Pode até ser apreciado cru, como o "steak tartare". Mas é mais comum ser preparado grelhado como bifes, medalhões, escalopes (bifes pequenos) e os paillards (bifes batidos para ficarem finos) na frigideira ou churrasqueira, assado com molhos ou na panela com receitas como estrogonofre. No churrasco é comum que seja preparado junto com fatias de bacon, para compensar a pouca gordura e porque com bacon tudo fica mais gostoso, concordam?

Já foi um corte considerado VIP, principalmente porque o seu preço o tornava pouco acessível. Hoje é possível o encontrar na maioria dos supermercados. Mesmo assim, não é um corte barato, mas que vale o investimento

Sobre os cortes

Chateaubriand (aprox 8 dedos) - peça de 400 g aproximadamente. Da cabeça. Também podem ser retirados cubos e tiras para outras variedades de pratos (picadinho, iscas, strogonoff)

Medalhões - rodelas de 2 a 3 dedos de largura pesando aproximadamente 200g cada, tirados da parte mais grossa do coração do filé.

Tournedos - um medalhão menor de aproximadamente 120 a 150 g, tiradas da parte mais fina do coração.

Escalopes - bifinhos de aproximadamente 80 a 100g.

Cubos retirados da ponta do filé - Podem ser aproveitados como tiras ou iscas.

Agora que já conhecemos um pouco desse nobre corte, que tal uma receita classica, simples, e saborosa?

Steak au Poivre

Ingredientes

2 medalhões de Filé Mignon

Pimenta verde

150 ml de creme de leite fresco

1 shot de conhaque

1 colher de manteiga

100ml de caldo de carne

Preparo