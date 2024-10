A comida do Círio: tradição, fé e sabor

Foto: Divulgação Pato à moda paraense

12 de outubro é o Dia de Nossa Sra. Aparecida, ok, mas o que isso tem a ver com a gastronomia, tema central da nossa coluna? Pois bem, anos atrás morei em Belém (PA) e ficava impressionado com a diversidade gastronômica nesse período de festa do Círio de Nazaré. Durante o mês de outubro, as mesas paraenses se tornam o reflexo da riqueza cultural e gastronômica da região Norte.

A gastronomia é um elemento essencial do Círio de Nazaré. Para além dos rituais religiosos, a comida serve como ponto de comunhão entre famílias e amigos que se reúnem para celebrar a fé e compartilhar pratos que carregam histórias e significados profundos. Entre as receitas mais tradicionais desta época, destacam-se a maniçoba e o pato no tucupi.

A maniçoba é um prato típico e emblemático da culinária do Pará. É preparada com folhas de maniva (mandioca-brava), que precisam ser cozidas por dias para eliminar as toxinas naturais da planta. O prato leva carnes de porco, embutidos e é servido com arroz e farinha de mandioca. Já o pato no tucupi é outro clássico das festividades do Círio. O tucupi, extraído da mandioca-brava, é um caldo de sabor marcante, que é fervido e temperado com alho, chicória e jambu — uma erva amazônica que causa a famosa sensação de dormência na boca.

Embora a culinária do Norte e a do Ceará sejam distintas em ingredientes e preparos, ambas compartilham um respeito profundo pelas tradições e pelos produtos regionais.

O chef e professor de gastronomia Milton Vasques representa bem a cultura gastronômica do Norte aqui em Fortaleza. Paraense de nascimento, ele usa da criatividade na elaboração de pratos clássicos e autorais com ingredientes do norte e sempre que pode, faz fusão com a cozinha Cearense. Especialista em cozinha Brasileira, o chef Milton Vasques destaca a cozinha do norte como uma das mais diversificadas e saborosas do Brasil. "A gastronomia da região Norte é uma sinfonia de sabores vibrantes, onde a floresta, o rio e por vezes o mar, se entrelaçam em pratos que contam historias de culturas e tradições, convidando todos a uma deliciosa viagem pelas raízes da cozinha brasileira", afirma o chef Milton.

como no círio

Ingredientes

2k de coxa e sobrecoxa de pato

4 dentes de alho amassados

2 pimentinhas de cheiro picadas

½ cenoura

200ml de vinagre

1 litro de tucupi

2 maços de jambu

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo