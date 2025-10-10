Pequenos chefs: o paladar começa cedo

Sommelier internacional, professor de Gastronomia, mestrando em turismo gastronômico
Sommelier internacional, professor de Gastronomia, mestrando em turismo gastronômico
Outubro é um mês em que o mundo parece mais leve, talvez pela energia do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.
Entre brinquedos e brincadeiras, há um universo que tem ganhado cada vez mais espaço no desenvolvimento infantil: a cozinha. Em muitas famílias, o hábito de cozinhar com os filhos vem se tornando uma experiência de aprendizado, afeto e descoberta. Misturar ingredientes, observar transformações e saborear o próprio resultado é ciência e poesia.
Psicólogos e educadores destacam que cozinhar pode estimular habilidades como coordenação motora, concentração e criatividade. Além disso, é uma forma divertida de introduzir noções de alimentação equilibrada e respeito pelos alimentos. Quando o adulto participa, a relação entre pais e filhos se fortalece em torno de algo simples, mas profundo: o ato de cuidar.
Em escolas de gastronomia e espaços culinários voltados à formação, projetos voltados ao público infantil têm mostrado resultados encantadores. Em Fortaleza, por exemplo, iniciativas como o curso "Chefinhos na Cozinha" proporcionam às crianças uma vivência prática, onde o aprendizado acontece de forma lúdica, com receitas simples e seguras, sob orientação profissional. Mais do que o prato pronto, o que se leva dali é a experiência — o prazer de criar algo com as próprias mãos e compartilhar com quem se ama.
Ingredientes:
O que você precisa saber das tendências gastronômicas. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.