Pequenos chefs: o paladar começa cedo
Sommelier internacional, professor de Gastronomia, mestrando em turismo gastronômico

Pequenos chefs: o paladar começa cedo

Oficinas de gastronomia unem pais e filhos (Foto: Divulgação)
Outubro é um mês em que o mundo parece mais leve, talvez pela energia do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Entre brinquedos e brincadeiras, há um universo que tem ganhado cada vez mais espaço no desenvolvimento infantil: a cozinha. Em muitas famílias, o hábito de cozinhar com os filhos vem se tornando uma experiência de aprendizado, afeto e descoberta. Misturar ingredientes, observar transformações e saborear o próprio resultado é ciência e poesia.

Psicólogos e educadores destacam que cozinhar pode estimular habilidades como coordenação motora, concentração e criatividade. Além disso, é uma forma divertida de introduzir noções de alimentação equilibrada e respeito pelos alimentos. Quando o adulto participa, a relação entre pais e filhos se fortalece em torno de algo simples, mas profundo: o ato de cuidar.

Em escolas de gastronomia e espaços culinários voltados à formação, projetos voltados ao público infantil têm mostrado resultados encantadores. Em Fortaleza, por exemplo, iniciativas como o curso "Chefinhos na Cozinha" proporcionam às crianças uma vivência prática, onde o aprendizado acontece de forma lúdica, com receitas simples e seguras, sob orientação profissional. Mais do que o prato pronto, o que se leva dali é a experiência — o prazer de criar algo com as próprias mãos e compartilhar com quem se ama.

Receita simples para fazer com as crianças

Cookies de Aveia com Gotas de Chocolate

Ingredientes:

  • 1 xícara de aveia em flocos
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • ½ xícara de manteiga em temperatura ambiente
  • ½ xícara de açúcar mascavo
  • 1 ovo
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • ½ colher (chá) de fermento em pó
  • ½ xícara de gotas de chocolate

Modo de preparo:

  1. Misture a manteiga e o açúcar até formar um creme
  2. Acrescente o ovo e a baunilha, mexendo bem
  3. Adicione a farinha, a aveia e o fermento, misturando até obter uma massa homogênea
  4. Incorpore as gotas de chocolate
  5. Modele pequenas bolinhas e disponha sobre uma assadeira forrada com papel manteiga
  6. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 minutos, até dourar levemente nas bordas
  7. O resultado são cookies crocantes por fora, macios por dentro e carregados de boas risadas. Uma receita simples, perfeita para celebrar o mês das crianças — e o sabor das memórias que se constroem em família
  8. Porque, no fim, o melhor tempero da infância é o tempo que a gente dedica a estar junto
