Pequenos chefs: o paladar começa cedo

Foto: Divulgação Oficinas de gastronomia unem pais e filhos

Outubro é um mês em que o mundo parece mais leve, talvez pela energia do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Entre brinquedos e brincadeiras, há um universo que tem ganhado cada vez mais espaço no desenvolvimento infantil: a cozinha. Em muitas famílias, o hábito de cozinhar com os filhos vem se tornando uma experiência de aprendizado, afeto e descoberta. Misturar ingredientes, observar transformações e saborear o próprio resultado é ciência e poesia.

Psicólogos e educadores destacam que cozinhar pode estimular habilidades como coordenação motora, concentração e criatividade. Além disso, é uma forma divertida de introduzir noções de alimentação equilibrada e respeito pelos alimentos. Quando o adulto participa, a relação entre pais e filhos se fortalece em torno de algo simples, mas profundo: o ato de cuidar.

Em escolas de gastronomia e espaços culinários voltados à formação, projetos voltados ao público infantil têm mostrado resultados encantadores. Em Fortaleza, por exemplo, iniciativas como o curso "Chefinhos na Cozinha" proporcionam às crianças uma vivência prática, onde o aprendizado acontece de forma lúdica, com receitas simples e seguras, sob orientação profissional. Mais do que o prato pronto, o que se leva dali é a experiência — o prazer de criar algo com as próprias mãos e compartilhar com quem se ama.

Receita simples para fazer com as crianças

Cookies de Aveia com Gotas de Chocolate

Ingredientes:

1 xícara de aveia em flocos

1 xícara de farinha de trigo

½ xícara de manteiga em temperatura ambiente

½ xícara de açúcar mascavo

1 ovo

1 colher (chá) de essência de baunilha

½ colher (chá) de fermento em pó

½ xícara de gotas de chocolate

Modo de preparo: