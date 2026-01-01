Tendências da gastronomia para 2026

Foto: FERNANDA BARROS Aproveitamento de insumos e redução do desperdício são tendências na gastronomia

Como faço todo início de ciclo, vamos falar sobre as tendências gastronômicas desse ano que começa. Não como exercício de futurologia, mas olhando para movimentos reais, identificados por estudos de mercado e, principalmente, pelo comportamento de quem senta à mesa.

A gastronomia segue um caminho claro: mais consciência, mais significado e menos excessos. A primeira mudança está na relação entre comida e bem-estar. Relatórios internacionais apontam que o consumidor busca alimentos que entreguem prazer, mas também façam bem ao corpo. Ganham força pratos mais simples, ingredientes naturais, fermentados, fibras e alimentos ligados à saúde intestinal. Não é dieta da moda, é equilíbrio.

Outro ponto que deixa de ser discurso e vira prática é a sustentabilidade. Em 2026, ela passa a influenciar escolhas reais. Fala-se menos em rótulos e mais em processos: melhor aproveitamento dos insumos, redução do desperdício, uso consciente das proteínas e valorização de produtores locais. A lógica do "menos, porém melhor" se consolida.

Também cresce a busca por comida com identidade. O cliente quer saber de onde vem o ingrediente, qual a história do prato, o porquê daquela técnica. Receitas tradicionais, fermentações e preparos artesanais retornam ao centro, não como nostalgia, mas como resposta a um mundo cada vez mais industrializado.

A experiência gastronômica vai além do sabor. Textura, aroma, apresentação e ambiente passam a ter mais peso. Comer é um ato sensorial e emocional.

A tecnologia entra como aliada da cozinha: ajuda a planejar cardápios, reduzir perdas e entender melhor o comportamento do consumidor, sem substituir o papel do cozinheiro.

Se fosse para resumir, diria que 2026 reforça algo essencial: boa gastronomia é aquela que faz sentido. Para o corpo, para o planeta, para a cultura e para quem está do outro lado do fogão. Mais do que seguir tendências, o desafio é interpretar esses movimentos com verdade e identidade. Porque moda passa. Cozinha com propósito, não.



