A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou dados mostrando que o número de transplantes realizados no Estado obteve avanço discreto no ano passado, somando 1.687 cirurgias, enquanto em 2022 foram realizados 1.675 procedimentos.

Considerando-se todo o Brasil, com dados consolidados até setembro do ano passado, o crescimento foi bem maior para esse tipo de cirurgia, com aumento de 12% em comparação com o período anterior. Em 2023 foram realizados 6.559 transplantes de órgãos, sendo que em 2022 houve 5.885 intervenções desse tipo. O levantamento é do Registro Brasileiro de Transplantes, lembrando que, apesar do crescimento, a quantidade de operações ficou abaixo dos níveis do período pré-pandemia.

A boa notícia é que o Brasil vem registrando aumento no número de doadores de órgãos. Segundo o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), foram anotados 1.900 doadores efetivos no primeiro semestre de 2023, aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, segundo o SNT, o índice é recorde em relação aos últimos dez anos, possibilitando que mais pessoas fossem beneficiadas com os transplantes. Campanhas de incentivo e o maior conhecimento sobre o assunto estão vencendo as barreiras que dificultam as doações.

De acordo com declaração da coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Salomão, ao informativo do Ministério da Saúde, "os dados revelam a grande capacidade de recuperação do SNT, após o impacto sofrido pela pandemia de Covid-19, apresentando excelente resultado no que se refere às doações e transplantes de órgãos sólidos e córneas, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população".

O Brasil ainda tem mais de 57 mil pessoas esperando por um transplante. Mas a lista será sempre grande, pelo fato de os pacientes brasileiros terem acesso ao transplante, afirmou Daniela Salomão ao jornal O Globo. Para ela, o importante é diminuir o tempo e a mortalidade dos que esperam na lista.

É preciso destacar que se deve ao Sistema Único de Saúde (SUS) esses número extremamente positivos, tanto em relação ao aumento da quantidade de doadores quanto ao número de cirurgias realizadas. O SUS é responsável por 90% dos transplantes realizados no País, sem nenhum custo aos pacientes, muitos dos quais não teriam condições financeiras de arcar com o preço de cirurgias de alta complexidade, não fosse o atendimento da rede pública.

O Brasil dispõe do maior programa público de transplantes do mundo, incluindo órgãos, tecidos e células. Outro trabalho importante coordenado pelo Ministério da Saúde, é o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome), com mais de 5,5 milhões de pessoas cadastradas, cujos transplantes são também realizados pelos SUS, quando se encontra um doador compatível. n