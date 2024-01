Pesquisas recentes mostram que a segurança tornou-se uma das principais preocupações dos brasileiros. E este será um dos temas das eleições municipais que ocorrerão este ano, tornando-se uma espécie de prévia da disputa presidencial de 2026. A população está cansada de tanta insegurança — furtos, roubos e homicídios em níveis alarmantes.

Chegou-se a uma situação no Brasil em que é difícil encontrar uma pessoa que não tenha sido assaltada ou não conheça alguém que já tenha passado por essa terrível experiência. Nas periferias das cidades, grandes ou pequenas, facções criminosas dominam amplos territórios e submetem moradores a uma espécie de legislação do crime.

Assim, dissemina-se a correta percepção de que problema de tal complexidade somente será aliviado com a atuação conjunta da União, estados e municípios, ainda que a responsabilidade principal recaia sobre os governadores, sob cujo controle estão a Polícia Militar e a Polícia Civil.

A mais, a violência desmedida que atinge o Equador evidenciou que o combate ao crime exigirá acordo entre países vizinhos para que seus órgãos de segurança operem em conjunto, pois o fenômeno das gangues criminosas é transnacional.

É esse o quadro que o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski encontrará no Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuja titularidade ele foi nomeado esta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o novo titular tem a exata noção de que o seu trabalho principal está na segunda parte do nome da pasta que ele assumiu.

Antes mesmo do anúncio oficial, realizado ao lado de Lula e de Flávio Dino, que deixou o Ministério da Justiça para assumir uma cadeira no STF, Lewandowski deixava claro em várias entrevistas que a segurança pública seria prioridade em sua gestão.

Alguns analistas comentam que o ministro recém-empossado dispõe de amplo conhecimento e competência na área da justiça, mas que lhe faltaria experiência no setor mais delicado de sua pasta, o da segurança pública. Mas esse não é exatamente um problema, se Lewandowski formar uma boa equipe de especialistas no assunto, e for um líder agregador.

E ele deu pelo menos dois bons sinais que o habilitam como bom administrador público. Em entrevista ao jornal O Globo, disse que fará o seu trabalho em "absoluto respeito à Constituição no que concerne à responsabilidade compartilhada entre os entes federados", afastando as inócuas ações espetaculosas. E que dará continuidade às políticas públicas implementadas por Flávio Dino, evitando rupturas.

No campo estritamente político, a nomeação de Lewandowski é mais uma peça que Lula move para aproximar-se do STF. n