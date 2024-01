O Brasil conseguiu terminar o ano de 2023 com a inflação oficial do País - medida através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - dentro da meta prevista pelo Branco Central. Uma boa notícia, depois de dois anos de estouro do indicador e em relação a projeções realizadas no início do ano passado, bem mais pessimistas, com índices estimados de 5,48%.

Apesar da aceleração do IPCA em dezembro do ano passado (o indicador subiu 0,56%), a inflação ficou em 4,62% no acumulado de 2024. Depois desse desempenho, considerado positivo, alguns analistas fizeram uma reavaliação das suas previsões e chegaram à conclusão de que houve uma sobrevalorização do IPCA previsto. Na época, a grande questão era a medida do impacto da retirada dos subsídios dos combustíveis, ocorrida no início de 2023.

Um ano depois, mesmo com o peso inflacionário do grupo de transporte e de itens como gasolina e diesel, há a constatação de uma trajetória de desaceleração, com alívio na pressão dos preços em áreas como alimentação e bebidas. Um resultado importante, mas não o suficiente para aliviar de forma mais agressiva os juros do País.

Os analistas continuam preocupados com os setores de alimentos e bebidas. Desta vez, os olhares estão voltados para possíveis elevações nos preços devido a fatores como o El Niño, que podem afetar a produção e alterar os preços. Também a área de serviços é acompanhada de perto: a inflação do segmento em dezembro gerou preocupação e a previsão é de uma desaceleração lenta.

Esse cenário tem alimentado avaliações do Banco Central sobre os cuidados com os cortes das taxas Selic. Na última edição do Relatório Focus, divulgada no início da semana passada, a previsão do mercado era de uma inflação ainda menor no acumulado de 2024, com projeção de 3,9%.

Para 2025, a expectativa para o IPCA era ainda menor (3,5%), com meta de inflação para 2024 e 2025 de 3% por ano. O intervalo de tolerância de alteração do indicador é de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo. Portanto, essa meta será cumprida se ficar entre 1,5% e 4,5%.

Os números mostram previsão de equilíbrio para os preços e, mesmo com a resistência do Banco Central para cortes mais elevados nos juros, as taxas já estão recuando no mercado futuro. O cenário aparentemente positivo ainda é considerado complexo.

Além das questões climáticas, são considerados os riscos externos com a guerra da Ucrânia e Israel, e as metas ambiciosas de déficit zero. Ou seja: se o Brasil não cumprir o prometido, são considerados riscos de desvalorização do real.

A sombra do colapso da economia da Argentina também é um fator importante. Tanto o governo quanto o Banco Central querem impedir qualquer possibilidade de um "efeito Orloff" ("eu sou você amanhã"), embora o Brasil esteja bem distante da situação do país vizinho. n