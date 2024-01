Tudo começa na cidade. Ela é uma espécie de microcosmo da vida humana. No fim das contas é a principal referência de pertencimento que se guarda. Não à toa a cidade é matéria prima essencial da arte. Cantada em verso e prosa. Está presente na pintura, no cinema, nas artes visuais que assumem performances. A cidade é o ponto de contato primeiro de um visitante, é aquela que desperta interesse pela cultura de um povo e atrai pela sua natureza. Está gravada na memória e se impõe como uma escrita, como afirma a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik.

Uma cidade, porém, é composta por uma polissemia de vozes, é plural e diversa, com espaço disputado por todos aqueles que a ocupam. Por isso, ao longo do tempo, os projetos arquitetônicos das cidades privilegiam aquilo que querem chamar atenção e procuram disfarçar ou colocar longe dos olhos o que não cabe numa determinada estética. O embelezamento ou afrancesamento das cidades, comuns no início do século passado, era sinônimo da retirada dos pobres e inconvenientes de muitos locais públicos.

A Lei Padre Júlio Lancelotti, promulgada em janeiro do ano passado, expõe essa faceta constante da urbis, sua hostilidade. A legislação foi vetada pelo governo Bolsonaro, mas teve o veto derrubado pelo Congresso e foi regulamentada pelo governo Lula. A nova lei chama a atenção para alguns aspectos, que podem passar despercebidos pela maioria dos moradores de uma cidade. Como revelou a reportagem do OP+ "Arquitetura hostil ou cidade hostil? Aversão à pobreza se materializa em Fortaleza", algumas práticas arquitetônicas demonstram uma sutil hostilidade com aqueles que estão em situação vulnerável.

Grades e gradis, arranjos discretos em locais que podem se transformar em acomodações, divisórias em bancos, planos inclinados, arcos, jardineiras gradeadas, pinos que impedem qualquer parada de um transeunte. A reportagem mostra, inclusive, em mapa, os locais da Fortaleza hostil ou praticante da aporofobia, que é aversão aos pobres. A nova lei avança sobre um dos maiores desafios de uma cidade que é promover um mínimo de dignidade aos que estão em situação de rua, os invisíveis sociais, aqueles que por motivos diversos fazem da cidade sua casa, das calçadas e recuos, a cama.

Os dramas de uma cidade como Fortaleza passam por graves questões de desigualdades sociais, agravados pelos deslocamentos urbanos causados por conflitos de facções, o uso indiscriminado de substâncias químicas, os transtornos mentais e sociais que, combinados com a pobreza, que muitas vezes levam pessoas à situação de rua. Não se pode esquecer, porém, que a cidade é o único ponto de referência de todos. A cidade é que o une seus habitantes. Uma cidade hostil não resolve os problemas, apenas impede que alguns, momentaneamente, enxerguem a realidade extrema de muitos dos seus habitantes.