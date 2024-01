É uma demonstração de incompetência que se repete um ano após o outro a forma improvisada como as autoridades brasileiras reagem a fenômenos previsíveis da natureza. É difícil de aceitar a situação que se registrou estes últimos dias no Rio de Janeiro, com dramáticos resultados sobre o cotidiano das pessoas que, em especial, moram na capital do estado e nos municípios que formam a sua Região Metropolitana. Para ficar na estatística que mais se deve lamentar, até ontem eram contabilizadas 12 mortes devido às fortes chuvas que caíram entre a sexta-feira e o domingo.

Em pleno ano de 2024, com tudo que os avanços tecnológicos nos proporcionam hoje como possibilidade de prever tais situações e agir de maneira preventiva em relação a elas, um número que não se pode aceitar como inevitável. Uma tragédia que somente não exerce pressão maior sobre os dirigentes públicos, aceitemos que assim é, porque as vítimas, em geral, pertencem a uma camada da sociedade que já costuma ser pouco percebida no dia a dia cruel das nossas cidades. Até os vulneráveis pontos críticos nos quais moram já parecem resultado da pouca atenção que fazem por merecer.

As mortes, pelo caráter irrecuperável, expõem apenas a face mais dramática de um problema que vai além delas, porém. A má estruturação das cidades atingidas pelos temporais recentes no Rio, infelizmente, é marca do que temos espalhado pelo País e que costuma resultar em muita destruição material, famílias desabrigadas, caos no trânsito e outros efeitos sobre a vida dos moradores. Claro que também impactando negativamente na economia de cada localidade.

O que nos cabe discutir é se os administradores estaduais e municipais, atentos ao que acontece no Rio de Janeiro, dispõem de planos preventivos eficientes para a eventualidade de registrarmos quadro semelhante por aqui. Existe um problema de origem, relacionado à maneira desordenada como as cidades cresceram no Brasil, e no Ceará, o que faz com que os cuidados precisem ser ainda mais planejados. Quanto àquelas situações que envolvem riscos de morte, cobremos, num contexto de mais tranquilidade, que seja possível identificá-las e ter algum tipo de resposta pronta para apresentar, caso necessário.

Há uma instância federal que também se deve cobrar para que venha a assumir melhor sua função coordenadora. Não apenas para aqueles anúncios emergenciais de ajuda diante de uma situação de tragédia já configurada, como deu-se agora em terras fluminenses, mas também na fase de planejamento de ações que tornem as nossas cidades mais capacitadas diante do desafio de conviver sem traumas com fenômenos da natureza que se repetem. Não convém esperamos que o pior aconteça para começarmos a nos mexer. n