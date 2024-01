Com o objetivo de formular políticas públicas para reduzir o superendividamento das famílias brasileiras, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) criou um grupo de trabalho para analisar o problema e propor soluções. O grupo será formado por representantes do governo, de entidades representativas dos bancos, da Defensoria Pública e dos programas de defesa do consumidor (Procons). O trabalho deverá ser desenvolvido em 60 dias podendo ser prorrogado por igual prazo.

É relevante a iniciativa do MJSP, pois o endividamento excessivo não é um problema que atinge exclusivamente o devedor e sua família — o que por si só já seria grave —, mas provoca amplas repercussões econômicas e sociais. A formação desse grupo de trabalho para combater o superendividamento pode ser vista como um complemento ao programa Desenrola Brasil, que propiciou a renegociação de dívidas de milhões de brasileiros.

O balanço do Desenrola, realizado pelo Ministério da Fazenda, mostra que a partir de julho, início do programa, até dezembro de 2023, foram beneficiadas 11,5 milhões de pessoas que puderam pagar suas dívidas, de acordo com suas possibilidades. Em valores foi renegociado o montante de R$ 34 bilhões.

A preocupação das autoridades com o assunto não é nova e até o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já abordou o assunto na "Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor", divulgada em agosto de 2022, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) era o ministro Luiz Fux.

Na cartilha, como informa o portal do CNJ, constam desde explicações sobre o que é o superendividamento, até orientações de como realizar audiências de conciliação com devedores interessados em quitar suas dívidas. As diretrizes apontadas na cartilha estão em acordo com a lei 14181/2021, prevendo o fomento à educação financeira e a prevenção do superendividamento.

No momento da divulgação da cartilha, o ministro Luiz Fux lembrou que a pandemia da Covid-19 fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos. "Houve, efetivamente, o fenômeno do superendividamento no momento pandêmico, que é absolutamente aceitável, não poderia ser diferente", disse ele. E essas consequência se fazem sentir até hoje para um número significativo de trabalhadores, que tentam recompor suas finanças.

Assim, uma tarefa básica do grupo de trabalho formado pelo Ministério da Justiça seria a de recolher e analisar as experiência em curso, que buscam combater o superendividamento, na perspectiva de formular diretrizes, incluindo a educação financeira, de modo a serem implementadas conjuntamente por instituições públicas e privadas, para aliviar a carga que pesa sobre

os superendividados.

O êxito do Desenrola Brasil mostra que, quando se abre uma porta para a negociação, os brasileiros se dispõem a resgatar suas dívidas. n