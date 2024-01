O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das políticas mais acertadas na área da educação, que teve origem em 1998 no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Inicialmente utilizado para avaliar a qualidade do ensino médio, ganhou novo atributo, em 2004, no primeiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir de então, o resultado da prova também serviria para o acesso a universidades públicas, sendo que, posteriormente, as faculdades particulares aderiram às notas do Enem para admitir estudantes. O exame demonstra como é salutar a continuidade de uma política que deu certo, pois os governos seguintes tiveram a ciência de manter o certame que, a cada edição, mostra a sua importância, tornando-se uma política consolidada na área da educação.

O resultado do Enem, além de ser a porta de acesso às universidades, mantém o seu objetivo inicial de ser um instrumento para que o Ministério da Educação avalie anualmente as condições de aprendizado dos alunos de ensino médio, contribuindo para a elaboração de políticas para a área educacional.

Apesar de ter sido um dos mecanismos que permitiram a democratização do acesso ao ensino superior, juntamente com outras medidas, um dos alertas que resulta da prova é que os estudantes de escolas privadas têm notas melhores do que os oriundos da rede pública.

Essa diferença fica clara ao se observar que entre os 60 alunos que obtiveram nota mil na redação, em todo o País, apenas quatro provieram de escolas públicas. No Ceará, quatro estudantes obtiveram a nota máxima; somando 25 em todo o Nordeste, porém, com apenas um aluno egresso da rede pública, do Rio Grande do Norte.

O Ceará destacou-se quanto ao percentual de concluintes que se inscreveram para a prova, um índice de 79,8% de estudantes da rede pública que compareceram aos dois dias de avaliação. Mas os números do Enem 2023 mostram que um curso superior ainda parece realidade distante para milhões de jovens brasileiro. Considerando-se todo o País, apenas 46,7% dos concluintes fizeram a prova. O resultado revela que milhões de jovens não vislumbram ao menos a perspectiva de ingressar em um curso superior, um grupo que corre o risco de integrar as fileiras dos "nem-nem", jovens que não estudam e não encontram emprego.

Dados do Censo de Educação Superior mostram que entre as pessoas com 18 a 24 anos, apenas 24,2% ingressaram em uma faculdade ou universidade. Contabilizando-se o grupo entre 25 e 34 anos, o Brasil soma 19,7% de pessoas com curso superior completo, enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 36%, segundo pesquisa Síntese de Indicadores Sociais.

Sem dúvida, o Enem constitui-se em uma política educacional de sucesso, mas ajuda a mostrar o quanto o Brasil ainda tem de avançar para que a educação atinja níveis desejáveis, em consonância com as necessidades do País. n