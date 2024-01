Para concretizar uma proposta há muito desejada pela sociedade cearense, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou ontem em Fortaleza a pedra fundamental do campus cearense do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Lula estava acompanhado de uma grande comitiva de auxiliares, incluindo o ministro da Educação, Camilo Santana, da Defesa, José Múcio, e do comandante da Aeronáutica Marcelo Kanitz Damasceno. Mesmo recuperando-se de uma pneumonia, o governador Elmano de Freitas também se fez presente.

A cerimônia foi realizada na Base Aérea de Fortaleza, onde será construída a nova unidade, e ocorreu na semana em que o ITA completou 74 anos, no dia 16 de janeiro. Será o primeiro campus do ITA fora de São José dos Campos (SP), onde o instituto funciona desde a sua fundação. Instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira (FAB), o ITA foi criado em 1950 pelo marechal-do-ar Casimiro Montenegro Filho (1904-2000), um cearense nascido em Fortaleza. O instituto tornou-se uma referência mundial em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de engenharia, principalmente no setor aeroespacial.

A escolha pela capital do Ceará decorre dos êxitos obtidos no campo educacional e pelo sucesso que os seus estudantes alcançam no vestibular para ingressar no ITA, o mais concorrido do Brasil. No concurso, os cearenses conseguem a maior quantidade de vagas, em números absolutos, em comparação com os demais estados, mesmo os mais populosos. Levantamento do O POVO, com dados fornecidos pelo ITA, mostra que das 1.628 vagas abertas de 2012 a 2023 para o vestibular, 604 (37,1%) foram preenchidas por alunos que fizeram as provas em Fortaleza.

O discurso de Lula centrou-se no tema educação, listando as iniciativas de seu governo para a área. Disse que resolveu instalar uma unidade do ITA em Fortaleza por "gratidão ao Ceará, por tudo o que o Estado fez pela educação".

O primeiro vestibular para o ingresso no ITA no Estado está previsto para o fim deste ano, mas a turma selecionada deverá fazer os dois primeiros anos do curso em São José dos Campos, concluindo os estudos no Ceará. Segundo informações divulgadas durante o evento, inicialmente serão disponibilizados dois cursos, de Energia Renovável e Energia de Sistemas, que não são oferecidos em

São Paulo.

A instalação de um campus do ITA em Fortaleza — que vai beneficiar todo o Nordeste — faz justiça a tudo o que os nossos estudantes realizam em termos de participação no vestibular e da quantidade de alunos que conseguem ingressar no instituto. Os bons resultados obtidos repercutem em todo o Brasil, provocando inclusive a pergunta sobre as razões desse desempenho de excelência, razão de um justo orgulho cearense. n