O índice de atividades turísticas do Ceará em novembro gerou um sinal de alerta. O indicador, calculado através da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que é divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou uma retração de 18,7% da atividade, enquanto o Brasil avançou 2,8%.

Pelas estatísticas, o Ceará apresentou o pior resultado do Brasil, com uma diferença grande em relação ao Rio Grande do Sul (o segundo lugar), cuja queda foi de 6,2%. No acumulado entre janeiro e novembro, o estado foi o único a registrar um desempenho negativo, com uma retração de 2,1%. Diante disso, não vale nem a justificativa que as pessoas em novembro estavam guardando o dinheiro e aguardando o Réveillon e as férias.

Algo realmente não vem funcionando bem nas políticas de atração de visitantes. É fácil apontar fragilidades: questões ligadas à segurança e ao transporte, e a necessidade de melhorias na estrutura de acesso a locais de praia - questões históricas discutidas ao longo das últimas décadas, mas com soluções lentas e parciais.

Outro ponto relevante é a queda do fluxo de passageiros no aeroporto de Fortaleza. Os números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgados no final de 2023 mostravam que novembro era o quinto mês consecutivo com recuo na movimentação de passageiros. Depois de todo o esforço feito pelo governo estadual para a criação de um hub aéreo, a pandemia provocou uma retração no fluxo de aeronaves ainda não superada.

No acumulado de 2023, até novembro, passaram pelo aeroporto de Fortaleza 4,75 milhões de pessoas em rotas domésticas e 256 mil em internacionais, número um pouco abaixo do que no mesmo período de 2022 (5,13 milhões) e bem abaixo de 2019, antes da pandemia (6,37 milhões). Na área internacional, os números representam quase metade dos verificados em 2019.

Diferente do passado, quando havia esforços e parcerias para atrair novas rotas, atualmente se vê um certo desânimo nas negociações e, principalmente, no fortalecimento de acordos. Percebe-se a necessidade de um somatório de forças: não é preciso lembrar a relevância do turismo para a economia, responsável pela movimentação de atividades como comércio e serviços - este último, com retração de 1% no mês de novembro de 2023.

O indicador apresentado pelo IBGE, assim, é um sinalizador importante para repensar as estratégias turísticas. Há críticas de empresários do setor sobre a necessidade de promoção do Ceará como destino. Ou seja: vender o estado ao longo do ano em feiras e promoções dentro e fora do País, juntamente com os principais agentes do setor. Afinal, a melhora do turismo é uma questão que deve interessar a toda a sociedade, em função das possibilidades de geração de emprego e de melhorias na infraestrutura das cidades. Independentemente das divergências, o turismo é uma porta de entrada de investimentos e de transformações que podem ser benéficas para a sociedade. n