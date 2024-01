Iniciamos 2024 diante de uma conjunção literalmente explosiva: numerosos conflitos; existência de armas nucleares; e escassas lideranças capazes de mediar negociações de paz.

Nada faz supor o término da guerra da Ucrânia e as tensões aumentam na Europa e no mundo, com a Otan sinalizando o iminente uso da força sobre a Rússia. Enquanto isso, o povo palestino sucumbe sob a investida massiva israelense, ao passo que a questão palestina, longe de arrefecer, anuncia um futuro nefasto, com o fortalecimento de sentimentos antissemitas pelo mundo.

O Oriente Médio vive uma escalada de violência sem precedentes na história recente. O combate de Israel contra o Hamas e o Hezbollah vai muito além de Gaza e do Líbano. Supõe a entrada em cena do Irã, aprofundando a crise na região, potencialmente escalável com a arriscada participação dos Estados Unidos - o mesmo Irã que começou o ano sofrendo o maior atentado terrorista, desde a Revolução de 1979, reivindicado pelo Estado Islâmico.

Por citar o Estado Islâmico, lembremos que o grupo foi estruturado através da militarização e do tráfico de armas, como consequência direta da intervenção americana no Iraque. Considerando tal histórico, é esperado que novos e mais radicais grupos terroristas venham a suceder o Hamas e o Hezbollah numa eventual aniquilação de suas bases, para além dos civis inocentes, considerados "dano colateral" por Israel.

Quase nenhuma região do planeta escapa dos focos de tensão. Da Coreia do Norte à Venezuela - com sua disputa em curso sobre a anexação da Guiana Essequiba - passando pelo Iêmen e África, quase sempre esquecidos pelas lideranças mundiais.

A morte do Direito Internacional nunca foi tão iminente, com a flagrante inobservância do Direito Internacional Humanitário e da proibição do uso da força, pondo em xeque a própria razão de existir da ONU, que evidentemente falha em seu propósito essencial. Talvez seja esta, dentre todas, a mais inquietante conjuntura que se nos apresenta: a impotência global diante da crise do sistema multilateral e a perda da esperança na construção consensual da paz em seu sentido mais restrito - a ausência de guerra.

O surgimento da Sociedade das Nações, ao término da Primeira Guerra, visava evitar um posterior conflito de iguais ou devastadoras dimensões. Ao falhar nessa missão, e com o mesmo objetivo, nasceu a ONU, no pós-Segunda Guerra. No contexto em que uma eventual terceira guerra mundial suscita dúvidas sobre a subsistência da humanidade, convém-nos perguntar: o que viria depois da falência da ONU? Teríamos uma terceira chance?

Toda racionalidade surge pessimista diante dessas questões, afinal. Esperemos, pois, por uma intervenção imprevista, que os religiosos costumam chamar de milagre. Enquanto isso, é preciso lembrar de Gandhi. "Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho."