É boa notícia a informação de que está caminhando um acordo de delação premiada entre a Polícia Federal e o acusado pela execução da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, o ex-PM Ronnie Lessa. Um fato novo que abre perspectivas de esclarecimento definitivo do trágico episódio registrado na noite de 14 de março de 2018, em especial no capítulo da responsabilidade intelectual, permitindo identificar, e com isso buscar as punições devidas, de quem "encomendou" e pagou pela morte da jovem política carioca.

O que se espera, de início, é uma condução responsável do processo pelas autoridades envolvidas. Primeiro, evitando um acordo que sirva apenas ao acusado, oferecendo-lhe as vantagens legais que a delação prevê, sem que, na prática, o benefício garanta avanços reais e objetivos à busca pela verdade.

Outra responsabilidade dos representantes das forças públicas em situações do tipo, com alguma frequência desconsiderada, é o de manter o sigilo necessário quanto ao conteúdo do que é apresentado pelo acusado na fase inicial dos depoimentos. Transformar tudo o que ele diz em verdade representa uma distorção da ideia principal de um acordo nos termos em que for estabelecido, que sempre exige uma rigorosa apuração de cada depoimento e, ao mesmo tempo, determina um esforço permanente de manter as informações colhidas à distância das especulações no período em que estejam exigindo ainda as checagens necessárias.

A delação premiada é um instrumento recente no ambiente jurídico brasileiro e ainda há muitas dúvidas quanto à sua eficácia, muito em função do mau uso dele em situações rumorosas. Aconteceu na Lava Jato, por exemplo, quando se chegou a um nível de disformidade em que o número de pessoas efetivamente investigadas dentro de um processo tradicional era menor do que a lista de beneficiados pelos acertos legais entre acusados e autoridades. Ou seja, o que deveria ser exceção virou regra.

O governo que hoje tem a Polícia Federal sob controle administrativo ajudará bastante na serenidade desse novo momento procurando fazer a sua parte, a despeito da versão que seus agentes políticos gostariam de ver emplacada. As declarações oficiais precisam ser cuidadosas e devem respeitar o limite do que pode ser dito, evitando pré-condenações, julgamentos apressados ou qualquer outro movimento de caráter oficial que alimente o debate paralelo num contexto em que deve prevalecer o esforço de localizar a verdade, que segue encoberta, acerca das motivações de um crime que o Estado tem a obrigação de esclarecer. Deve isso à família de Marielle Franco, à sociedade brasileira e, de certa forma, à comunidade internacional. n